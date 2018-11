“VW moet aankoopbedrag sjoemel-Golf terugbetalen”

Is dit het begin van het einde?

De Volkswagen Group blijft nog wekelijks klappen incasseren. Ditmaal komt de stoot uit een lokale hoek, want een rechter in Augsburg heeft deze week geoordeeld dat Volkswagen de volledige aankoopprijs van een van zijn sjoemelauto’s moet terugbetalen aan een klant. Wanneer de Duitse autofabrikant deze sanctie accepteert, kan de dam wel eens barsten.

De rechtszaak is vanochtend door de Duitse krant Bild onder de aandacht gebracht. De zaak draait om een 56-jarige klant die in 2012 een Volkswagen Golf Plus bij de fabrikant kocht, maar enkele jaren later met het openbaren van het dieselschandaal ontdekte dat zijn auto was voorzien van sjoemelsoftware. Uit de uitspraak blijkt dat de rechter zich met de benadeelde koper kan vereenzelvigen. Volgens de rechter heeft de autofabrikant immoreel gehandeld door de sjoemelsoftware te installeren. Hiermee heeft het bedrijf namelijk klanten kunnen misleiden, waardoor er meer omzet en winst gemaakt kon worden.

Als Volkswagen niet in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, moet de klant het volledige aankoopbedrag van 29.907,66 euro terugkrijgen, inclusief rente. Dit op zich is niet zo vervelend, maar als de klant daadwerkelijk in het gelijk wordt gesteld, kan dit een gigantisch domino-effect als gevolg hebben.

Overigens is bij zustermerk Porsche exact hetzelfde aan de gang. Momenteel loopt eenzelfde rechtszaak bij de sportwagenfabrikant uit Stuttgart, met een eigenaar van een Cayenne uit diezelfde periode.