Benzineauto van voor 1992? Mijd het centrum van Rotterdam!

Gerechtelijke procedures zorgden voor wat vertraging, maar de milieuzone geldt nu toch echt voor alle auto's.

Middels milieuzones trachten stadsbesturen de uitstoot van schadelijke stoffen in hun binnensteden terug te dringen. Vaak gaat het in eerste instantie om dieselauto’s van voor een bepaald jaar, omdat deze auto’s relatief meer stikstof en fijnstof uitstoten. Sommige stadsbesturen gaan nog een stapje verder en verbieden ook auto’s op benzine en LPG van voor een bepaald jaar. Wie alsnog met zo’n auto de milieuzone binnenrijdt, riskeert een boete.

Zo verbood gemeente Rotterdam toegang tot de milieuzone voor benzine- en LPG-auto’s met een datum eerste toelating (DET) van voor 1 juli 1992. De rechter zette in juni echter een streep door deze regeling nadat een autoclub bezwaar had aangetekend en daarna in beroep was gegaan. Het besluit was niet deugdelijk en dus mochten ook oudere auto’s gewoon weer het centrum van de Maasstad in.

De gemeente is echter met een nieuw verkeersbesluit op de proppen gekomen waarin (naar verluidt) beter wordt uitgelegd waarom oudere auto’s op benzine en LPG worden geweerd. Het stadsbestuur hoopt dat dit besluit wel overeind blijft, maar de Stichting Rotterdamse Klassiekers heeft al aangekondigd dat het opnieuw een gang naar de rechter gaat maken.

Tot die tijd is het met ingang van morgen voor auto’s op benzine en LPG met een DET voor 1 juli 1992 verboden om in de milieuzone te komen. Wie dat toch doet krijgt tot en met 17 september een waarschuwing. Overtreders krijgen daarna een prent van 90 euro.

Dank aan Hans voor het tippen! Foto door @crashingduke via Autojunk