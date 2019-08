Verstappen glibbert naar P2, wederom pech voor Mercedes

Een samenvatting van de regenachtige eerste vrije training.

In een wedstrijd doordrenkt met wisselvallige omstandigheden kwam Max Verstappen afgelopen weekend voor de zevende maal in zijn carrière als beste uit de bus. Met het momentum aan zijn zijde had de Nederlander in een regenachtig Hongarije dan ook een goede kans bovenaan de tijdenlijst uit te komen, maar zover kwam het niet tijdens de eerste vrije training. Verstappen tolde tot tweemaal toe in de rondte in de laatste sector, waar hij naar eigen zeggen veel grip verloor, alvorens hij naar een tweede tijd reed. Max moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden.

Met een halfuur te gaan in de eerste vrije training van de Grand Prix van Hongarije klaarde de lucht op en konden de teams eindelijk aan de slag. Aan het einde van de sessie was het Hamilton die de snelste tijd noteerde, in de vorm van een 1:17,233. Toch was het niet alleen rozengeur en maneschijn voor Mercedes – na twee ronden constateerde de Duitse equipe dat de krachtbron in de auto van Valtteri Bottas niet in orde was. De Fin bleef de rest van de sessie binnen, terwijl het team zijn motor wisselde.

Verstappen was met zijn tijd van 1:17,398 slechts 0,165 langzamer dan de vijfvoudig wereldkampioen, het gat naar P3 was amper zichtbaar. Sebastian Vettel, die eveneens een goede golf te pakken lijkt te hebben, was in VT1 slechts één duizendste van een seconde langzamer dan Verstappen. Wel mag Ferrari nog stevig aan de bak; de auto lijkt op de zachte banden niet zo lekker op het asfalt te liggen als de Mercedes en Red Bull. Vooral Leclerc had moeite een goede ronde neer te zetten. De snelste ronde van de Monegask was bijna een seconde trager dan die van Hamilton.

In de wisselvallige omstandigheden blonk een ander team met een Ferrari-motor overigens wel uit. Kevin Magnussen in zijn Haas noteerde een vijfde tijd en kwam daarmee achter Pierre Gasly (P4) terecht. De Deen zette de auto, ditmaal wél met upgradepakket erop, naar zijn hand en was een seconde sneller dan teamgenoot Grosjean (P12). De rest van de top tien wordt opgemaakt door de Renault van Nico Hulkenberg, de beide McLarens en de Alfa Romeo van Kimi Raikkonen.

De volledige uitslag

1. Lewis Hamilton – 1:17.233

2. Max Verstappen – 1:17.398

3. Sebastian Vettel- 1:17.399

4. Pierre Gasly – 1:17.682

5. Kevin Magnussen – 1:17.942

6. Charles Leclerc- 1:18.188

7. Nico Hulkenberg – 1:18.417

8. Lando Norris – 1:18.531

9. Carlos Sainz – 1:18.702

10. Kimi Räikkönen – 1:18.787

11. Daniel Ricciardo – 1:18.894

12. Romain Grosjean – 1:18.973

13. Daniil Kvyat – 1:18.982

14. Alexander Albon – 1:19.223

15. Sergio Perez – 1:19.325

16. Antonio Giovinazzi – 1:19.488

17. George Russell – 1:19.649

18. Lance Stroll – 1:19.722

19. Robert Kubica – 1:20.322

20. Valtteri Bottas – geen tijd