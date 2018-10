F1-coureur verkoopt luxe villa in L.A. voor 6 miljoen

Hij wil natuurlijk naar Japan verhuizen!

De wereldkampioen van een van de meer schokkende Formule 1-seizoenen in recente tijden, Jenson Button, heeft genoeg van zijn huis in Los Angeles. De Britse coureur die meer dan 15 jaar actief was in de hoogste klasse van de autosport, wil af van zijn villa in The Hills en verwacht daar de nodige dollars voor te vangen.

Het is vrij opmerkelijk dat Button nu alweer uit zijn villa vertrekken wil, want vorig jaar nog trok hij daar in met zijn nieuwe verloofde Brittny Ward. Deze dame, die haar avontuurlijk persoonlijkheid netjes balanceert met modellenwerk voor o.a. Playboy, heeft het huis recentelijk te koop gezet voor de flinke prijs van 6,8 miljoen dollar. Dit terwijl het stel het huis vorig jaar kocht voor ongeveer een miljoen dollar minder. Of de verhuizing iets te maken heeft met Button’s activiteit in de Japanse Super GT is niet bekend.

Helemaal onverklaarbaar is deze prijsstijging zeker niet. Het huis staat namelijk in een heuse sterrenwijk, waar Cindy Crawford, Heidi Klum, Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Steve McQueen en O.J. Simpson hebben gewoond. Het huis zelf heeft een woonoppervlakte van ongeveer 450 vierkante meter. Ruimte zat, zo blijkt, want binnenin zijn een vijftal slaapkamers en vier badkamers te vinden. Buiten vindt je een groot zwembad, een spa en een zogenaamde ‘wet bar‘. Over de garage en de inhoud daarvan is weinig bekend, maar we zien in ieder geval een smakelijke Porsche 911 GT3 (rijtest) voor de deur staan. Daarnaast zal Jenson ongetwijfeld de nodige speeltjes in zijn bezit hebben, maar die laat hij natuurlijk niet achter.

Button en zijn geliefde bewijzen overigens wel weer dat stijl zeker niet te koop is, want het optrekje lijkt vooral aan de binnenzijde op een bijeengeraapt, hectisch zootje kleuren en meubilair.

Jenson Button verkocht eerder dit jaar zijn Honda NSX.