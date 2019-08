“Red Bull Racing wilde Fernando Alonso voor 2020”

Que pasa?

Inmiddels weten we dat Alexander Albon vanaf Spa de teamgenoot zal zijn van Max Verstappen, maar volgens de Spaanse kwaliteitspublicatie Mundo Deportivo had dat heel anders kunnen zijn! De Spanjaarden beweren namelijk dat Red Bull het kamp Alonso tijdens de Grand Prix van Silverstone benaderd heeft om het stoeltje van Pierre Gasly over te nemen. De tweevoudig kampioen heeft de energieblikkenfabrikant echter keihard afgewezen, zo is de lezing van Mundo Deportivo.

Eerder gaf Alonso al aan dat Red Bull hem al vaker aanbiedingen heeft gedaan, namelijk in 2007, 2009, 2011 en in 2013. Dit jaar zouden daar nog twee pogingen bij zijn gekomen, tijdens de Grand Prix van Monaco en dus recentelijk voor de promotie van Albon. Het zou in het laatste geval vooral ook gaan over het seizoen van 2020. Alonso werd eerder ook al in verband gebracht met een terugkeer bij Ferrari en zei toen het volgende:

Ik heb een duidelijk idee van wat ik ga doen, ik laat geen deuren open, ik wacht op niemand om me te bellen. Ik heb altijd gekozen waar en wanneer ik wilde racen, omdat ik beweeg op basis van wat me gelukkig maakt.

Of het allemaal waar is of niet blijft een beetje de vraag. Soms lijken journalisten maar wat uit hun duim te zuigen voor de kliks. Er is wel een Horner die Alonso graag bij Red Bull Racing ziet, maar die luistert naar de voornaam Geri in plaats van Christian. Bovendien wordt algemeen aangenomen dat Honda de Spanjaard liever niet meer in een van haar auto’s ziet, wat een van de redenen zou zijn dat McLaren het IndyCar-kampioenschap gaat doen met Chevy-motoren.

Dat gezegd hebbende is de F1 geen plaats voor wrok, maar voor puike prestaties. Zolang men denkt dat Alonso die kan leveren, zal zijn naam voorlopig nog wel even boven de markt blijven hangen. En misschien is dat wel precies wat de Spanjaard ├ęcht wil.