Idee zonne-auto’s populair ondanks afkeuring Elon Musk

In Azië zijn ze niet onder de indruk van Elon's opvattingen.

De zon. Wij zijn er zeer afhankelijk van, zeker nu we er vandaag de dag energie mee kunnen opwekken. Zoals je kunt zien aan de hand van de meeste ‘zonneparken’ kleeft er één nadeel aan: om echt grootschalig energie op te wekken moeten er gigantisch veel zonnepanelen geplaatst worden. Bovendien is de zon niet overal even prominent, kijk nu maar eens naar buiten. Kortom: op sommige manieren is het dé uitkomst, op andere manieren kleven er nog wat nadelen aan.

Je kunt namelijk vrij lastig zonne-energie gebruiken voor auto’s. Niet alleen gezien het rendement en de situatiegebondenheid van zonnepanelen, ook gezien het feit dat er nog geen volledige zonne-auto’s bestaan. Alle huidige en toekomstige integraties van zonnepanelen zijn een aanvulling op de aandrijflijn. Auto’s die zonne-energie inzetten voor extra range zijn de Hyundai Sonata, een toekomstige versie van de Toyota Prius, de Sono Motors Sion en de Nederlandse Lightyear One. De best indrukwekkende rijbereiken die dit oplevert is een mooie hulp voor de standaard aandrijflijn, die op zijn beurt wel volgeplempt moet worden door middel van een stekker.

Dat een volledige zonneauto voor dagelijks gebruik een illusie is, weet ook Elon Musk. Volgens CNBC heeft de Tesla-topman in 2017 al gezegd dat er veel te veel praktische problemen zijn. Neem het feit dat veel mensen hun auto in garages zetten. Daar is geen zon, want dat doe je vanwege het dak boven je hoofd. Bovendien, zoals gezegd, als je je auto wel laat bakken in de zon is het rendement relatief klein. De zon is geen constante energieleverancier.

Daarnaast is het nog vrij duur, en zoals CNBC ook aangeeft wil men best een beetje extra betalen voor innovatie. Dus als zonne-auto’s iets duurder worden, prima. Maar dan moet het niet te gek worden, wat er weer voor zorgt dat er niet genoeg zonnekracht toegevoegd kan worden. Ja, wij begrijpen Elon wel wat dat betreft.

Dat zonnekracht niet totaal kansloos is, bewijst de World Solar Challenge. Dit is een lange-afstandsrace in Australië (waar er permanent een strakke zon aan de hemel staat) met een auto die alle praktische gemakken van een auto in de prullenbak gooit voor een rits zonnecellen. De TU’s van Nederland zijn keer op keer lekker bezig in deze race.