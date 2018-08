Werkt korting nog steeds om de klant over te halen?

Gratis geld, jongen!

Nederlanders staan wereldwijd bekend als een gretige, gierige bende. Nu zijn stereotiepes er om te doorbreken, maar ergens is het ook hartstikke fijne als ze blijken te kloppen. Adviesbureau Flowresulting onderzocht recentelijk of wij, als volk, nog te porren zijn voor een fijne korting als het gaat om het aankopen van een auto. Het antwoord blijkt, vanzelfsprekend, een volmondig ‘ja’.

Het onderzoek dat Flowresulting opstelde, omvatte in totaal negen verschillende prijspromoties. Hoewel wellicht voor de hand liggend, bewijst het onderzoek tot op zekere hoogte dat men de voorkeur geeft aan keiharde financiële kortingen. In andere woorden: een prijsdaling in concrete, absolute cijfers. Volgens het onderzoek zien mensen dit als de beste optie, terwijl dit zeker niet altijd het geval is. Wanneer men de keuze krijgt om 2.000 euro korting te krijgen op een aanschafprijs van 20.000 euro, tegenover 15 procent (3.000 euro) voordeel op diezelfde aanschafprijs, wordt er vrijwel altijd gekozen voor de eerste optie. Dit terwijl er 1.000 euro verschil is!

Liefst 37 procent van de ondervraagden kiest uiteindelijk voor financiële korting. 25 procent hiervan geeft de voorkeur aan absolute getallen, de overige 12 procent neemt genoegen met percentages. Daarnaast is tanktegoed (13 procent) een goede manier om klanten te strikken. Gratis extra opties, inruilkorting uitgedrukt in euro’s en gratis onderhoud blijven ieder op 12 procent steken. Hyundai heeft een klein probleem, want het aanbieden van een verlengde garantieperiode is met 7 procent het minst aantrekkelijk.

Daarnaast volgde het adviesbureau de psychologie van de door hen ondervraagde personen bij prijspromoties in twee verschillende segmenten: middenklasse en premium. Hier stuitten de onderzoekers op een logisch feit: zij die meer geld te besteden hebben en dus eerder voor de premiummodellen kiezen, hebben een sterkere verbinding met hun voorkeursmerk. Bij een korting van 5 procent in het middensegment is liefst 34 procent van de ondervraagden bereid om over te stappen op een ander merk; in het premiumsegment is dit slechts 17 procent. We kunnen dus stellen dat de hierboven genoemde prijspromoties, met name bij de goedkopere modellen, wel degelijk werken.