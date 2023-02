Dikke BMW 3-Serie met V10 heeft een…aparte motorkap

De motorkap van deze dikke BMW 3-Serie had toch beter kunnen ogen, zou je zeggen…

Rupsje Nooitgenoeg is van alle tijden. Vroegah had je bijvoorbeeld een zonnekoning in Frankrijk, tegenwoordig heb je Vlad in Rusland. Ook in de autowereld is het fenomeen niet onbekend. Zo is voor sommigen het leven niet compleet zonder dikke BMW. Voor anderen moet er op die BMW ook nog eens een ‘M’ staan. Maar voor echte hebberigen, is zelfs dat niet voldoende. Er moet nog een bak vermogen bovenop.

In zulke gevallen kan je terecht bij tuners. In ruil voor een passende vergoeding, maken zij graag voor je wat je wil hebben. Een Hartge H50 bijvoorbeeld, wat een BMW E9x 3-Serie is met de (gekietelde) V10 uit de E6x M5. Zo makkelijk als het klinkt om zoiets te maken, is het overigens vaak niet. Zoals de tuner zelf aangaf, moesten de ophangingspunten van de motor, alle bedrading, de elektronica, transmissie enzovoorts flink aangepast worden om het kunstje voor elkaar te krijgen.

Je hebt dan een product wat bijzonder en helemaal af is. Maar het kost wel veel geld en je hebt alsnog niet dat ‘built not bought’-gevoel. Sommige avonturiers kiezen er daarom voor om hun eigen projectje te starten. En dan eindig je met iets als de unit die @martijngizmo vond op mobile.de. Waar hij werkelijk naar aan het zoeken was, laten we maar over aan onze imaginatie. Maar het is niet verwonderlijk dat de beste man die als levensmotto heeft ‘een auto wordt nooit slechter van 100 pk extra’ op dit beest stuitte.

Waar we over hebben is een BMW E91, oftewel de 3-Serie Touring van twee generaties geleden. In dit geval is de motor echter, net als in de Hartge H50, een S85 V10 uit een M5 of M6 van de E6x-generatie. De motor is gekoppeld aan zijn originele transmissie, namelijk de SMG-bak. Op het oog is het ook in het interieur allemaal netjes ingebouwd. In ‘Murica werden de M5 en M6 destijds tevens geleverd met handbak, maar die moet je in dit geval dus missen.

Het vermogen gaat uiteraard naar de achteras, die in dit geval afkomstig is van een BMW M3. Om welke generatie M3 het gaat, wordt niet vermeld in de advertentie. We vermoeden om het allemaal period correct te houden de E9x M3.

Nou is het natuurlijk leuk en aardig, zo’n atmosferische V10. Maar de advertentie meldt ook nog dat er een ROTEX compressor is gemonteerd. De auto is daarmee niet goed voor 507, maar voor 650 pk. De twintig inch BBS wielen herbergen grote remmen om de zaak te beteugelen. Echter is de vormgeving van de motorkap ietsje minder effectief beteugeld.

Want, nou ja, de Formule 1 had ooit ook dit soort neusberen in het veld. Maar daar werd toch ook al snel weer afstand van genomen, om het allemaal wat fijner voor het oog van te maken. Dit is een beetje hoe een auto eruit zou zien als je ‘m eerst normaal ontwerpt zonder voetgangersveiligheidsregulering in acht te nemen en dan op het laatste moment denkt ‘oh ja, dat moet ook nog’. Met dat verschil dat je in dit geval gewoon alsnog een mokerharde V10 kopt als je op de hoorns gaat.

De advertentie is verder vrij eenvoudig en simpel gehouden. Of het allemaal werkt met de klokjes en tellertjes enzo, staat er niet bij. Wel wordt melding gemaakt van ombouwkosten ter waarde van 55.000 Euro. In dat opzicht is de vraagprijs van 33.690 Euro een schijntje. Maar dat weten we van dit soort projecten; wat je er qua geld instopt, krijg je er op hoge uitzonderingen na nooit uit. Ben jij de spekkoper, of laat je nog liever jezelf ombouwen dan dat je hierin gaat rijden? Laat het weten, in de comments!