Verstappen: “Was ook begin van het seizoen veel beter dan Perez”

Max Verstappen wuift de gedachte weg dat Perez hem begin 2023 kon bijhouden. Ook toen was hij naar eigen zeggen al beter.

MV1 werd vorig jaar negentien keer eerste, twee keer tweede en een keer vijfde in de Formule 1. Zelfs Ivo Niehe kan niet bevatten hoe belachelijk dat succes is. Het was een onvoorstelbaar jaar voor Max waar nog decennia over gesproken en geschreven zal worden. Toch leek het er in het begin van het seizoen heel eventjes op dat Sergio Perez Max wat dichter op de huid zat dan in voorgaande jaren. Vader Perez maakte zelfs de vergelijking met Prost en Senna.

Die vergelijking werd slecht oud, want Perez werd vervolgens in Mexicaanse mootjes gehakt door Max Emilian. In het verleden heeft Sergio zich altijd kranig weten te weren tegen toch ook niet de minste anderen als teammaat. Bijvoorbeeld Giedo van der Garde (GP2), Kamui Kobayashi, Jenson Knoop, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Lance Stroll. Maar Max is duidelijk van een andere orde. Sergio zal dag en nacht in de simulator moeten gaan zitten om in de buurt te komen, want talent alleen is niet meer voldoende tegenover de Maxinator.

En toch…Was het echt de update die Red Bull doorvoerde in Spanje die Sergio de das om deed? Dat is wat Checo zelf als reden aanwijst voor zijn vormdip. Vanaf dat moment is de auto in een richting ontwikkeld die Sergio niet zinde, aldus kamp Perez. Het lijkt op het eerste gezicht te stroken met de resultaten uit de eerste fase van het seizoen. Twee keer winst voor Verstappen, twee keer winst voor Perez.

Doch Max wil in een interview met Auto-Motor-und-Sport niks weten van deze gedachte. Hij vindt het ‘niet eerlijk’. Want hij was, aldus Max, altijd al beter dan Perez:

Naar mijn mening is het niet helemaal eerlijk om te zeggen dat we in balans waren. Vanuit mijn oogpunt was dat helemaal niet zo. Je moet ook alle omstandigheden in oogschouw nemen. Wat mij betreft was de stand voorafgaand aan Miami behoorlijk vertekenend. Max Verstappen, was altijd al de beste!!1!

Waarvan akte. Op zich geinig dat Max dit na zo’n belachelijk succesvol jaar toch nog even wil aanstippen. Maar ja, daarom is hij waarschijnlijk ook zo’n onverbeterlijke veelwinnaar geworden.