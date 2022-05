e.go e.wave. x is de slimmere smart met dikke spatborden

De e.go e.wave. x is namelijk ontworpen als een EV. Dat scheelt een slok op de borrel.

Het is toch eigenlijk vreemd dat een briljant merk als Smart niet kon overleen met de kleine ForTwo. Om toekomstperspectief te kunnen behouden, moet Smart nu aan de haal met de Smart #1 een grote en zware elektrische SUV. Heel erg Smart.

Nu lijkt een ander Duits merk – e.go – er met het concept van de ForTwo aan de haal te gaan. Mocht je het e.go niet kennen, dat is nog een vrij jong merk. Het bestaat pas sinds 2015 en de eerste modellen lopen pas sinds 2019 in Aachen van de band.

Dikker

Nu is het tijd voor de e.go e.wave x. Ja, zo noemen ze auto’s tegenwoordig. De basis is de Life (een Smart ForTwo-esque modelletje), maar dan is die véél dikker. De spatbord-schermen zijn een paar centimeter breder en geven ruimte voor lekker dikke 18 inch wielen.

Dan even het interieur. Meestal is dat exact hetzelfde bij dit soort auto’s. Een Outback of Allroad is niet wezenlijk anders dan een Legacy of A6. Maar de e.go e.wave x (wat een naam…) heeft een afwijkend interieur met een compleet afwijkend instrumentarium.

Motor e.go e.wave x

Ook de motor van het stoere ding is beter dan het basismodel. Uiteraard is het apparaat geheel elektrisch. In plaats van een unit met 76 pk, heeft dit apparaat 109 pk tot zijn beschikking. Ook is er een nieuw accupakket. Daarmee kun je 240 km op een volle lading halen. Dat is twee keer zover als het model waarop de e.go e.wave x gebaseerd is.

Mocht jij dit apparaat ook willen hebben, dan moet je precies 24.995 euro apart houden. Dat is namelijk het bedrag dat zijn makers ervoor willen ontvangen.

Meer lezen? Deze 9 kleintjes mislukten jammerlijk!