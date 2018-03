Sebastian Vettel houdt niet van vrouwen

Das interessiert mich nicht.

Door het gehele gedoe met Max-Mania zijn we het vergeten, maar daarvoor was Sebastian Vettel het wonderkind van de Formule 1. De Duitser wist in zijn derde F1-seizoen al een race te winnen (op Monza), het jaar daarop werd hij tweede en het jaar daarna (2010) werd hij wereldkampioen. Een kunstje dat hij tot 2013 zou blijven herhalen. Tijdens al die races was Sebastian Vettel omringd door snelle auto’s, dure boten en veel mooie vrouwen. Dat is toch het wereldje van de Formule 1.

Nou ja, was. Want anno 2018 is het ineens helemaal verboden voor vrouwen om zich te mengen in het Formule 1 schouwspel als het om gridgirls aankomt. Nicht im Frage. Het is natuurlijk van de zotte dat dames op vrijwillige basis niet hun modelwerk mogen doen op autosportevenementen. Oude schuinsmarcheerders als Eddie Irvine en Flavio Briatore zullen er schande van spreken, maar Vettel vindt het allemaal wel prima, zo laat hij weten aan kwaliteitspublicatie Bild.

De babyfoon-fluisteraar vindt het wel zo prettig dat ze er niet meer zijn. Of het komt door een te hoog testosterongehalte tijdens gevechten met Max Verstappen is niet duidelijk, maar hij vind het wel prettiger dat er nu kinderen voor de auto’s staan. “Dat is bij het voetbal al jaren zo, dat de kinderen met de voetballers het veld oplopen. Het is goed dat dat nu ook in de Formule 1 gebeurt.”

Klare taal. Vettel licht ook nog een sluier op over hoelang hij nog wil doorrijden. Hij is naar eigen zeggen nog net zo gretig om een wereldtitel binnen te halen als enkele jaren geleden. “De honger naar meer is er nog zeker, sowieso om tenminste eenmaal wereldkampioen te worden.” De komende 10 jaar zullen we dus nog van hem kunnen genieten.