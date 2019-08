Vier feest met deze jubileumspecial

Hiep, hiep: hoera!

In vergelijking met de Lexus LF-A uit het vorige artikel, is de Dodge Challenger de andere kant van het automobiele spectrum. Ja, het is ook een gave achterwielaangedreven coupé. De Lexus is een waar kunstwerk, een rijdend sculptuur. De Challenger is meer een tekening van een 5-jarige.

Het knappe zit ‘m in het feit dat de Challenger erg goedkoop is. Voor minder dan 30.000 dollar heb je er eentje. Natuurlijk zijn die goedkope Challengers verre van perfect. Je moet ‘m zelf met aftermarket onderdelen beter zien te maken. Aangezien dit een enorme industrie is, is Dodge uiteraard zelf ook aanwezig om onderdelen te verkopen onder de naam ‘Mopar’. Dit doen ze nu al dermate lang dat er een speciaal model is om die onderdelengids te eren.

Dat doet Dodge met de ‘Mopar Challenger’. Het meest opvallend is de blauwe striping die over de gehele auto loopt. Deze striping gaat visueel om de ‘Shaker Hood’ heen. Jazeker, de Mopar Challenger heeft een zogenaamde Shaker Hood. De motorkap is op en die zwarte puist die eruit steekt zit aan de motor vast. Je ziet het ook daadwerkelijk bewegen tijdens het gas geven. Hoe gaaf is dat? Tevens heb je op de motorkap ‘Hood pins’ om de motorkap te openen (en te sluiten).

Verder krijg je een achterspoiler en 20″ lichtmetalen velgen, met geen ‘Dodge’ maar ‘Mopar’ naafdoppen. In het interieur wordt je voornamelijk verwend met badges, op de instaplijsten en op de stoelen staan Mopar-logo’s. In technisch opzicht krijg je een gewijzigde luchtinlaat. De motor in deze Mopar Challenger is in dit geval altijd een 6.4 liter V8 met 485 pk. Klanten kunnen kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een achttraps automaat. Ook qua kleur is er keuze: zwart of wit. Er worden 500 exemplaren van gebouwd.