Nog een groot automerk is vóór de Europese verbanning van benzineauto’s

De twee grootste merken van Nederland van 2024 willen EV-only.

De IAA heeft weer tal van nieuwe auto’s aan ons voorgesteld. Denk aan de nieuwe GLC, Neue Klasse, Clio en Polestar 5. De autobeurs zorgt daarnaast ook voor tal van quotes van de merkbestuurders. Een van de meest besproken onderwerpen is de verkoopstop van benzineauto’s in Europa. De meeste merken roepen de EU op om er niet meer door te gaan. Er zijn echter ook fabrikanten die een verbanning wél zien zitten.

Eerder stapte Kia naar buiten als voorstander van het verbod. Ver daarvoor was er al een antwoord op de brief van Luca de Meo aan de EU. 50 bedrijven ondertekenden weer een andere brief die juist de Europese Unie aanmoedigde om met de 2035-regel door te gaan. Een van de bestuurders die zijn handtekening zette, was ex-Volvo-baas Jim Rowan.

Nieuwe baas, zelfde doel

Sinds die tweede brief is er een boel veranderd. Volvo gaat niet meer zo lekker en dus kon Rowan op zoek naar een nieuwe baan. Wie moest het Chinees/Zweedse merk uit het slop trekken? De 74-jarige Håkan Samuelsson die al eens eerder aan het roer stond. Hij vertelt nu aan Bloomberg over Volvo’s standpunt in de 2035-saga.

Samuelsson deelt zijn visie over de evolutie van de autowereld in de komende jaren: ”De industrie zal elektrisch zijn, er is geen weg terug. Het kan in sommige regio’s wat langer duren, maar de richting is duidelijk. Over tien jaar zijn alle auto’s elektrisch en zullen ze goedkoper zijn.”

Tevens waarschuwt hij voor nieuwe merken die bekende namen kunnen verdringen. ”Er zullen nieuwe dominante spelers zijn. Precies zoals Ford, GM, Toyota en Volkswagen dat waren in de oude wereld. In de nieuwe wereld zullen er twee of drie hele sterke Chinese merken zijn. Dat maakt de ruimte voor de oude garde kleiner. Dit is de trigger voor herstructureringen. Sommige bedrijven zullen zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en overleven. Andere niet.”

Toekomst van Volvo

Volvo wilde tot september 2024 alleen nog maar volledig elektrische auto’s verkopen vanaf 2030. Later zag het merk daar van af. Het nieuwe doel: 90 tot 100 procent van de nieuwverkochte auto’s moeten tegen 2030 een stekker hebben, oftewel bijna alleen nog maar EV’s en PHEV’s verkopen.

Over de toekomst van het merk zegt de bestuurder: ”Volvo wordt sterker als we snel elektrificeren, maar we hebben nieuwe plug-in hybrides – elektrische auto’s met een hulpmotor – nodig als tussenoplossing totdat je overal kunt opladen. Strategisch gezien is de koers dus niet veranderd.”

De huidige mix van EV’s en hybrides zorgde in 2024 voor een verkooprecord. Het bedrijf verkocht ruim 760.000 nieuwe auto’s wereldwijd. Daarvan kwamen er bijna 31.000 naar Nederland. Dat is 89,3 procent meer dan in 2023. Daarmee was Volvo na Kia het merk met de meeste nieuwverkopen van Nederland van 2024.

En weet je wat wereldwijd het bestverkochte model was met 30 procent van de verkopen? De niet-elektrische XC60. In 2024 was 23% van de verkochte Volvo-modellen volledig elektrisch en eveneens 23 procent was een PHEV. Iets minder dan de helft dus.



