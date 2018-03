Deze Maserati’s hebben maar één versnelling

Vervelend dat fietsen nu juist slechter is voor het milieu.

Wanneer je een Maserati hebt is het laatste dat je wilt doen een blokje om met de fiets. Tenzij het écht niet anders kan. En zelfs dan is het nog een twijfelgeval. Gelukkig is er nu een aantrekkelijk alternatief waardoor Maserati-rijders misschien toch overstag gaan.

De Italiaanse autofabrikant nam fietsenmaker Montante in de arm om een viertal single speed fietsen op de markt te brengen. De fietsen zijn ieder gebaseerd op een iconische Maserati uit de geschiedenis van het merk. De vier fietsen nemen ieder karaktertrekken (voornamelijk gericht op de kleurstelling) over van de 250s, 450s, 3500 GT en de Ghibli. De single speeds worden ieder in gelimiteerde oplage geproduceerd, met een hint naar het bouwjaar. Dit betekent dat er van de eerste drie ieder 1957 stuks worden gemaakt, terwijl er 1967 stuks van de Ghibli-fiets gemaakt zullen worden.

Het is niet de eerste keer dat de twee Italiaanse bedrijven samenwerken. In 2011 klopte Maserati ook al aan bij Montante om een vintage single speed fiets op de markt te brengen. De vier nieuwe fietsen zijn met een prijskaartje van 1.475 euro een stuk goedkoper dan de AMG-fiets. Houd er wel rekening mee dat je dan constant een drietand in je achterwerk hebt.