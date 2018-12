Dít is de krachtbron die Verstappen de titel moet bezorgen

En de motor waarmee Toro Rosso dit jaar aan de start is verschenen.

Door het eeuwige gekibbel tussen Red Bull en Renault en het feit dat zowel Ferrari als Mercedes geen behoefte hebben motoren te leveren aan een directe concurrent, heeft de Brits-Oostenrijkse equipe zich noodgedwongen moeten richten tot Honda. De Japanse autofabrikant heeft deze week, als kerstcadeau aan zijn trouwe volgers, de doeken getrokken van de RA618H.

Wie enige kennis heeft van de Honda-krachtbron, of wie begrijpt hoe dergelijke namen veelal tot stand komen, zal begrijpen dat we hier niet kijken naar de motor van volgend jaar. In plaats daarvan is het de motor die dit jaar lag in de Toro Rosso van Pierre Gasly en Brendon Hartley. In totaal scoorde het team, mede dankzij deze Japanse 1,6-liter V6 achterin, 33 punten. Hiermee kwam Toro Rosso tot een negende positie in het WK en waren ze feitelijk een na laatste, als we vergeten dat Force India halverwege het seizoen werd opgedoekt, terugkeerde als Racing Point Force India en alsnog een P7 in de eindstand wist te claimen. De 33 punten kwamen vrijwel volledig van de hand van Gasly. De Fransman scoorde in totaal 29 punten en was daarmee ruim achtmaal succesvoller dan zijn stalgenoot. Gasly, volgend jaar teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, behaalde zijn beste resultaat aan het begin van het seizoen, tijdens de Grand Prix van Bahrain. Onder het kunstmatige licht reed het 22-jarige talent naar een vierde positie.

Het moge duidelijk zijn dat Honda dit jaar bijzonder sterk is gegroeid. In tegenstelling tot hun vruchtbare periode met McLaren aan het eind van de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90, kwam het duo in drie jaar tijd (2015-2017) absoluut niet uit de verf. Zelfs Fernando Alonso kon daarin geen verandering brengen. Sterker, misschien was hij wel deels verantwoordelijk voor de perikelen. Enfin, samen met Toro Rosso wist Honda zijn draai gelukkig enigszins te vinden. Handig, want het enkele jaar met de Italiaanse renstal gold als een voorbereiding voor de ultieme taak: wereldkampioen worden met Red Bull.

Het grote aantal uitvalbeurten in vrije trainingen, kwalificaties en wedstrijden kunnen we vergeten. Honda heeft alles op alles gezet om in rap tempo door te ontwikkelen, om een zo sterk en betrouwbaar mogelijk product te kunnen leveren aan Red Bull voor volgend jaar. En dat heeft gewerkt. De Honda-motor lijkt ondertussen minder problematisch te zijn en qua vermogen is de krachtbron niet meer mijlenver verwijderd van de concurrentie.

Het blijft natuurlijk de vraag of het allemaal naar verwachting zal uitpakken. Binnen Red Bull klinken de stemmen luid en positief over de samenwerking. Volgens de geruchten zal Red Bull voor de verandering luisteren naar de motorleverancier en is het van plan de auto om de hybride V6 te ontwerpen. Als Honda zijn krachtbron, die zonder zijn elektrische systemen momenteel meer dan 750 pk levert, in de winter nog verder weet te kietelen, dan is het goed mogelijk dat Verstappen komend seizoen wel eens direct om zeges zal kunnen strijden. Als Honda de juiste dingen verandert aan zijn RA618H, dan hoeft Red Bull er alleen maar voor te zorgen dat zij de beste auto van het veld maken. Simpel genoeg, toch?