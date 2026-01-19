Een van de laatste goedkope benzineauto’s van Nederland is uit productie gehaald

We zijn weer een dappere strijder armer.
Het gaat ineens hard in Nederland. Afgelopen week informeerde Ford ons over het einde van de Mustang in Nederland. En vandaag, uitgerekend op Blue Monday, komt Hyundai met slecht nieuws. De charmante Hyundai i10 is uit productie genomen.
Als we kijken naar de Nederlandse verkoopcijfers, dan is het einde van de i10 best een vreemd besluit. Afgelopen jaar kwamen er 4.060 nieuwe A-segmentertjes naar Nederland en het jaar ervoor 5.377. Daarmee is de i10 een van de bestverkochte Hyundai’s van de afgelopen jaren.
Toch is het besluit genomen om de i10 naar de guillotine te sturen. Hoewel de i10 niet meer nieuw in de Nederlandse configurator zit, verzekert Hyundai Nederland ons dat er nog genoeg voorraadmodellen zijn. ”Op dit moment is de i10 nog goed leverbaar en wij monitoren continu de voorraadpijplijn vanuit internationale beschikbaarheid”, zegt Hyundai.
De prijzenoorlog verloren
Er is in de afgelopen jaren ook wel wat veranderd aan de marktpositie van de i10. Ooit kocht je er eentje voor minder dan 10.000 euro. Nu betaal je, mede door een bizar BPM-bedrag van 4.356 euro, ten minste 22.195 euro voor de Hyundai. In 2024 kwam er nog een update, maar het mocht blijkbaar niet baten. Andere merken weten de prijzen beter te drukken waardoor de i10 duurder is dan bijvoorbeeld de Spring, Sandero, Picanto en Panda.
De productie in Turkije werd overigens al in november 2025 gestopt. Hyundai Europa geeft tegenover AutoBild verschillende redenen voor het stoppen van de kleine benzineauto. De “regelgevingsontwikkelingen” zouden meespelen, waarmee het merk doelt op de strenge emissie-eisen. Daarnaast kan de vrijgekomen ruimte gebruikt worden om EV’s te bouwen.
De opvolger?
Hyundai Nederland vertelt aan Autoblog.nl: ”Een opvolger van de [benzine aangedreven] i10 is vooralsnog niet voorzien.” Liefhebbers van kleine Hyundai’s hoeven niet te vrezen voor het uitsterven van het ras. De iets grotere en veel elektrischere Hyundai Inster is er al om de plek van de i10 over te nemen. Deze EV is dan wel weer net ietsjes duurder dan de i10 met zijn vanafprijs van 24.995 euro.
kniesoor zegt
Dat “net ietsjes duurder” (EUR 2800) is zo’n 12,5 procent. Vermoed, dat dat voor een deel van het koperspubliek in dat segment een flinke horde kan zijn.
krisp zegt
Logisch. Vanuit TCO gezien is de Inster een veel betere keuze, en als tweede auto (waar deze ook vaak voor bedoeld zijn) geldt hetzelfde. Daarom zijn kosten voor aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving niet meer te verantwoorden.
Joris24 zegt
Een elektrische auto is gemiddeld 16% tot 20% duurder om te verzekeren dan een vergelijkbare benzineauto. De MRB is nu naar 70% gegaan, en over een paar jaar 100%, een EV is veel zwaarder dan een benzinevariant. Elektrische auto’s (EV’s) schrijven procentueel vaak sneller af dan benzineauto’s, voornamelijk door de snelle technologische ontwikkeling (betere actieradius/laadsnelheid) die oudere modellen snel verouderd maakt, waardoor de restwaarde daalt, ondanks dat de gebruiks- en onderhoudskosten lager zijn. Tot slot mogen we volgend jaar onze zelfopgewekte energie niet meer salderen, waardoor het opladen van een EV best kostbaar wordt, vooral als je er onder kantooruren / zonuren mee weg bent.
Ik wil de berekening nog wel eens zien volgend jaar…
DeWitteCondor zegt
En zo is het. Niet verwonderlijk dat fabrikanten aandringen op langer ICEs produceren. Die zien dit al mijlenver aankomen. Bovendien ligt zelfs een krimp nog voor de hand wanneer de subsidies er helemaal af gaan en de solid state zn entree doet. Dan kelderen de waardes van lithium EVs, voelen eigenaren zich weer bekocht en gaan ze gewoon weer terug naar de schraapdiesel.
Bert zegt
Logisch is maar de vraag.
Wanneer je bv de prijzen in private lease bekijkt, dan is het voordeel nog steeds voor de i10. En niet iedereen wil een EV.
Kopers van een i10 zullen eerder een merkenswitch maken en daar krijgt Hyundai nog spijt van. Niet zozeer de omzet, maar wel merkentrouw.