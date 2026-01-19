Een van de laatste goedkope benzineauto’s van Nederland is uit productie gehaald

We zijn weer een dappere strijder armer.

Het gaat ineens hard in Nederland. Afgelopen week informeerde Ford ons over het einde van de Mustang in Nederland. En vandaag, uitgerekend op Blue Monday, komt Hyundai met slecht nieuws. De charmante Hyundai i10 is uit productie genomen.

Als we kijken naar de Nederlandse verkoopcijfers, dan is het einde van de i10 best een vreemd besluit. Afgelopen jaar kwamen er 4.060 nieuwe A-segmentertjes naar Nederland en het jaar ervoor 5.377. Daarmee is de i10 een van de bestverkochte Hyundai’s van de afgelopen jaren.

Toch is het besluit genomen om de i10 naar de guillotine te sturen. Hoewel de i10 niet meer nieuw in de Nederlandse configurator zit, verzekert Hyundai Nederland ons dat er nog genoeg voorraadmodellen zijn. ”Op dit moment is de i10 nog goed leverbaar en wij monitoren continu de voorraadpijplijn vanuit internationale beschikbaarheid”, zegt Hyundai.

De prijzenoorlog verloren

Er is in de afgelopen jaren ook wel wat veranderd aan de marktpositie van de i10. Ooit kocht je er eentje voor minder dan 10.000 euro. Nu betaal je, mede door een bizar BPM-bedrag van 4.356 euro, ten minste 22.195 euro voor de Hyundai. In 2024 kwam er nog een update, maar het mocht blijkbaar niet baten. Andere merken weten de prijzen beter te drukken waardoor de i10 duurder is dan bijvoorbeeld de Spring, Sandero, Picanto en Panda.

De productie in Turkije werd overigens al in november 2025 gestopt. Hyundai Europa geeft tegenover AutoBild verschillende redenen voor het stoppen van de kleine benzineauto. De “regelgevingsontwikkelingen” zouden meespelen, waarmee het merk doelt op de strenge emissie-eisen. Daarnaast kan de vrijgekomen ruimte gebruikt worden om EV’s te bouwen.

De opvolger?

Hyundai Nederland vertelt aan Autoblog.nl: ”Een opvolger van de [benzine aangedreven] i10 is vooralsnog niet voorzien.” Liefhebbers van kleine Hyundai’s hoeven niet te vrezen voor het uitsterven van het ras. De iets grotere en veel elektrischere Hyundai Inster is er al om de plek van de i10 over te nemen. Deze EV is dan wel weer net ietsjes duurder dan de i10 met zijn vanafprijs van 24.995 euro.