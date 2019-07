Volgeladen Touareg ‘One Million’ viert miljoenste exemplaar

It's all in the name.

In een eerder artikel over Volkswagen schreven we vanochtend dat het merk van plan is een nieuwe crossover op de markt te brengen. De fabriek die dit project op zich neemt, produceert jaarlijks ongeveer 300.000 auto’s. Dat Volkswagen dus geregeld mijlpalen bereikt met zijn modellen is dus vanzelfsprekend. De Duitsers bewezen dit recentelijk met de Touareg, waarvan in april alweer het miljoenste exemplaar van de band kwam rollen.

Een prestatie als deze mag uiteraard niet onder de radar blijven vliegen. Hierom heeft Volkswagen besloten een speciale uitvoering van de Touareg te ontwikkelen, zodat de mijlpaal niet in de vergetelheid geraakt.

De Touareg One Million is voorzien van een aantal nieuwe opties die het model extra aantrekkelijk moeten maken. Zo kan de SUV besteld worden in de kleur Sechura Beige en heeft Volkswagen twee nieuwe velgensoorten klaarliggen, in de maten 20″ en 21″. Daarnaast vinden we op de auto donkere achterlichten en zijn de wielkasten en “diffuser” gehuld in zwart.

Binnenin is waar we de meeste nieuwe luxe waren vinden. De stoelen zijn bijvoorbeeld bedekt met Puglia leer en olijfextract. De stiksels en naden van de voorstoelen, deuren en ook het dashboard hebben een fraai ruitpatroon. Uiteraard zijn alle belangrijke opties van de partij. Uitgebreide airconditioning, stoelverwarming, etc: je vindt het er allemaal. Aanvankelijk is de uitvoering verkrijgbaar voor de versie met de V6 TDI, maar ook de achtercilinder zal gekocht kunnen worden als One Million.