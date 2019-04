Volkswagen bereikt indrukkwekkende mijlpaal

Jazeker, de meest populaire middenklasser is een Passat.

Volkswagen heeft een paar succesnummers op de weg gebracht, de afgelopen paar decennia. Tegenwoordig zijn dat ware evergreens die in enorme aantallen verkocht worden. Niet alleen omdat de naam al jarenlang hetzelfde is, maar ook qua benadering van het concept.

Het bekendste voorbeeld is de Volkswagen Golf, een auto die deze week 45 jaar oud geworden is! Maar niet alleen de Golf doet het nog steeds uitstekend, ook de Passat noteert uitstekende verkoopcijfers. De eerste Passat (B1) kwam in 1973 op markt. In de tussentijd zijn we aanbeland bij de achtste generatie van de Passat (B8). Dankzij al die generaties is de Passat een enorm succes geweest voor Volkswagen. Sterker nog, op de Golf na is de Passat de bestverkochte Volkswagen aller tijden. Jazeker, de Passat is succesvoller dan de Kever, die op nummer 3 staat. Onlangs rolde namelijk in Emden de 30 miljoenste Passat van de band, een zilvergrijze Passat GTE Variant. Jazeker, Volkswagen heeft 30.000.000 Passats gebouwd.

Nu is het benoemen van acht generaties Passat niet helemaal correct, daar bij sommige ‘generaties’ het eerder een ingrijpende facelift betrof dan een echt nieuw model. Tevens zijn niet alle Passats gelijk. Op dit moment worden er drie verschillende Passats aangeboden:

Passat (B8)

Dit is het model dat je in Europa kan bestellen. De Passat B8 heeft onlangs een facelift gekregen om er weer een paar jaartjes tegenaan te kunnen gaan. Opvallend is wel dat de Volkswagen Passat, samen met de Skoda Superb, de enige D-segment auto die zonder premium badge nog behoorlijk goed verkoopt. Andere merken hebben het maar wat zwaar met het aan de man brengen van hun grote sedans en stationwagons.

Passat (NMS)

In de Verenigde Staten stelt met net wat andere eisen aan een auto. De Passat NMS (New Mid Size Sedan) deelt wat delen van de bodemsectie met de vorige generatie Passat (B7), maar het is een behoorlijk andere auto. De Amerikaanse Passat is groter en verkrijgbaar met grotere motoren, waaronder een zescilinder. De Passat NMS is ook veel minder verfijnd dan de Europese Passat. Het geheel voelt goedkoper aan, wat ‘ie ook is.

Passat (China)

De Passat NMS is er ook voor de Chinese markt. Aanvankelijk was dit dezelfde Passat als de Amerikaanse, maar sinds vorig jaar hebben zij een compleet nieuw model. De Chinese Passat is een waar slagschip: het ding meet 4,93 meter! De Chinese Passat staat op het MQB-platform. Grote kans dat de nieuwe Amerikaanse Passat op deze versie gaat lijken.