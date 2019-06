Bugatti bevestigt komst “ultra limited” model

De fabriek blijft er gezellig broertje uitpersen voor de Chiron.

Bugatti is niet vies van een nieuw model of twee. De Franse hypercarfabrikant onthult eens in de zoveel tijd een daadwerkelijk nieuwe auto als de Veyron of de Chiron, om vervolgens met een reeks over-the-top uitvoeringen op de proppen te komen. Op basis van de Chiron hebben we tot op heden de Divo en La Voiture Noire gezien, maar daar komt binnenkort nog een nieuwe versie bij.

Normaal gesproken moeten we vermelden dat de geruchten van een bepaalde website vandaan komen, maar in dit geval zijn de beweringen al bevestigd door Bugatti. Aanvankelijk kwam The Supercar Blog met het nieuws dat de fabrikant uit Molsheim komende zomer op Pebble Beach het doek zal trekken van een nieuwe bolide. Sindsdien heeft Bugatti tegenover Road & Track verteld dat dit inderdaad het geval zal zijn.

Wat we precies van de onthulling mogen verwachten, dat is echter nog niet duidelijk. Stephan Winkelmann heeft beloofd jaarlijks twee nieuwe wagens te introduceren. Afgaande op de geruchten hebben we te maken met een soortgelijk model als de Divo. Oftewel, geen one-off, maar een limited edition die enkele miljoenen duurder is dan de Chiron. Naar verwachting zal hij 5 miljoen euro kosten. Uiteraard is een aanzienlijk gedeelte ondertussen al verkocht.