Dit is waarom Volvo stopt met de EX30-verkoop in het grootste SUV-land ter wereld

Volvo is er nu al op uitgekeken.

Het klinkt alsof de McDonalds zegt: weet je wat, die Big Mac loopt niet zo lekker in Nederland, laten we hem maar uit het assortiment halen. Zo klinkt dit nieuws in mijn oren. Een Amerikaanse woordvoerder van Volvo heeft bevestigd dat het Zweedse merk gaat stoppen met het verkopen van de EX30 in de Verenigde Staten.

Waarom in hemelsnaam, was dan ook mijn eerste gedachte. Wie verder kijkt dan zijn neus lang is, kan enigszins begrijpen waarom Volvo dit rigoureuze besluit neemt. Daarvoor duiken we snel even in de Volvo-verkoopcijfers in de Verenigde Staten van 2025.

Volvo-VS-verkoop

Vorig jaar leverde Volvo precies 121.607 nieuwe auto’s af in het grote SUV-land. Het bestverkochte model is de XC60 met 41.105 verkochte exemplaren, kort gevolgd door de XC90 met 40.217 procent. De EX30 vinden we bijna helemaal onderaan. Volvo VS verkocht er maar 5.409 van. Daarmee heeft de kleine SUV nog geen 5 procent aandeel in de Amerikaanse Volvo-verkopen. Alleen de EX90 verkocht slechter (3.913 auto’s). En dat terwijl wereldwijd de EX30 het op drie na bestverkochte Volvo-model is in 2025.

Aan de hand van deze cijfers kun je concluderen dat de EX30 is geflopt in de VS. Van de andere kant: het model kwam eind 2024 pas in Amerika op de markt. Is het na één jaar in de schappen niet wat te snel om nu al te concluderen dat het mooi is geweest?

Volvo verduidelijkt

Collega’s van The Drive kwamen achter het stoppen van de EX30 in de VS. Zij vroegen ook naar de beredenering. De reactie: ”De beslissing is genomen na een grondige evaluatie van onze bedrijfs- en operationele strategieën en een directe reactie is op veranderende marktomstandigheden en financiële factoren.”

Hoe het ook zij, nu gaat de EX30 gewoon uit het gamma, in zowel zijn gewone als in Cross Country gedaante. Alle lopende bestellingen zullen worden geproduceerd, waarna de productie voor de VS na de zomer van dit jaar zal worden afgebouwd. Dealers hebben tot 20 maart 2026 de tijd om bestellingen voor de EX30 en EX30 Cross Country te plaatsen.

Overigens sluit de Volvo-woordvoerder niet uit dat de EX30 ooit nog terugkomt in The States. “We evalueren voortdurend elk aspect van ons bedrijf, inclusief ons productaanbod, en zullen de marktomstandigheden blijven volgen, zoals we standaard doen”, zegt Volvo. Wellicht dat een andere president met wat EV-vriendelijkere maatregelen daarvoor kan zorgen.