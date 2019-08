Volkswagen: “Dieselmotor is deel van onze toekomst”

Grijnzen baasje.

De creatie van Rudolf Diesel is veilig bij VAG. Terwijl veel autoconcerns tegenwoordig hun handen aftrekken van diesels, is het juist het concern dat zich het hardste gebrand heeft aan de zelfontbrander dat blijft geloven in nagelende krachtbronnen. Niet alleen voor dit moment, ze zien ook nog daadwerkelijk toekomst in het concept. We kregen dit idee al omdat VAG de nieuwe Audi S-modellen lijkt te gebruiken als PR-exercitie voor diesel, maar horen het nu ook uit de mond van Sebastian Willmann, leider ontwikkeling dieselmotoren binnen VAG.

In een interview op de Zwitserse site van Volkswagen praat Sebastian met trots over de nieuwe EA288 Evo dieseltor die als eerste ingezet zal worden in de Passat en de nieuwe Golf VIII. De motor zal er in drie versies komen met maximaal 200 pk. Ten opzichte van diens voorganger is de motor naar verluidt weer 0,4 liter per 100 kilometer (10 gram CO2 per kilometer) zuiniger geworden en voldoet dik aan de Euro-6d-Temp norm. Althans, op papier, we zullen moeten aannemen dat er dit keer niet gesjoemeld is. Die CO2 is echter maar een deel van het verhaal en eigenlijk niet zo belangrijk, veel schadelijker zijn de fijnstof en NOx-uitstoot, waar mensen daadwerkelijk ziek van worden. Doch Willmann claimt dat dit nu ook onder de knie is:

Diesels zullen ook in de toekomst deel uitmaken van Volkswagens motorenaanbod. De diesel was altijd al zuinig, maar nu ook absoluut schoon. Auto’s met onze nieuwste emissietechnologie gooien er amper nog stickstofoxiden uit. Onze modellen liggen daarbij op het niveau van de beste concurrenten. Ook het vergelijk met benzinemotoren hoeven diesels in de regel niet meer te schuwen. Zeker in zwaardere voertuigen, waar een grote range en veel koppel gewenst is en eventueel nog een aanhangwagen getrokken wordt, is diesel dezer dagen nog altijd de meeste efficiënte aandrijfsvorm.

Om deze schoonheid te benaderen zet Volkswagen bij de Passat voor het eerst niet één maar twee SCR-katalysatoren in, om de AdBlue die de stikstofoxiden moeten neutraliseren nog doeltreffender toe te dienen. Nadeel is wel dat cynische dieselstokers geen trek hebben de AdBlue bij te vullen en ons dan allemaal een stoflong bezorgen, maar soit.