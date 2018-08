Autoblog advies: de beste trackday auto voor 10 mille?

Vandaag gaan we op zoek naar het ultieme circuitspeeltje!

Sommige aanvragen zijn gewoonweg te leuk om niet te behandelen. Zo kregen wij een mailtje binnen van Rick. Hij is op dit moment 23 jaar oud en de trotse eigenaar van een Audi A5 Sportback. Dat is zijn auto waarmee hij de dagelijkse kilometers rijdt. Af en toe doet hij ook een trackday en dat gaat op zich wel aardig, maar Rick weet ook wel dat de Audi er niet heel erg geschikt voor is. Daarom is hij op zoek naar een auto die hij puur voor trackdays kan gebruiken.

Het is wel de bedoeling dat de auto op kenteken staat, zodat hij van zijn huis naar het betreffende circuit kan rijden. Ook omdat hij graag nog een paar ronden Touristenfahrten op de Nordschleife wil doen. Daar zijn alleen straatlegale auto’s toegelaten. Zijn budget is tussen de 5 en 10 mille. Nu is het heel erg aanlokkelijk om meteen naar iets te zoeken wat precies 9.999 euro kost, maar dat hebben we niet bij alle opties hieronder gedaan. De reden is simpel, sommige auto’s moeten gewoon eerst een paar aanpassingen ondergaan voordat je ze gaat gebruiken als trackday speeltje.

Rick wil graag weten wat goede alternatieven zijn. Hij heeft zelf al gekeken naar een Nissan 350Z en een Audi TT. Hij vraagt of wij daarvan kunnen zeggen of het een goed idee is. Maar natuurlijk, dat doen wij graag! De wensen en eisen van Rick zien er in de tabel als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Audi A5 Sportback Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 5.000 tot € 10.000 Jaarkilometrage: 5.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Auto puur voor trackdays Gezinssamenstelling: n.n.b. Voorkeursmerken /modellen: Audi TT, Nissan 350Z No-go modellen / merken: Maakt niet uit. Alles mag!

Audi TT 1.8T quattro (8N): Doe het niet!

€ 9.950

2004

150.000 km

Een Audi TT is een erg leuke auto, maar laten we eerlijk zijn: voor trackdays is ie echt ongeschikt. De besturing is te wollig, vaag en indirect. Ze zijn te zwaar. Echt een fijne balans zit er ook niet in. Alles wat je wil van een trackday auto biedt de TT niet. De TT is een geweldige auto als het er bijzonder uit moet zien, snel moet zijn en vooral rijden als een gewone auto. In het budget kun je kiezen tussen hele vroege exemplaren van de tweede generatie of latere exemplaren van de eerste generatie. Bij de eerste 25 modellen die we bekeken troffen we imitatie aftermarket materiaal aan. Bij sommige exemplaren waren de modificaties verder doorgetrokken naar Single-frame grilles, R8 achterbumpers en ‘quattro’ stickers, ook op FWD-modellen. Kortom, lekker laten staan. Misschien een Roadster wanneer je 50 wordt, maar wij kijken liever even verder.

Nissan 350Z (Z33)

€ 10.000

2004

145.000 km

Kijk, dit lijkt er al meer op. De Nissan 350Z heeft namelijk een paar gigantische voordelen ten opzichte van de TT. Ten eerste zijn ze een stukje jonger. Ten tweede de motor, alle 350Z’s hebben die VH35 onder de kap liggen, goed voor 280 pk. Een langzame 350Z bestaat niet, een slome TT wel. Nog een voordeel is waar de power naartoe gaat: de achterwielen. Kortom, een erg goede basis voor een trackday speeltje. Toch zijn er wel een paar dingen waar je op moet letten. Ze zijn inderdaad relatief zwaar, alhoewel je natuurlijk zelf onderdelen eruit kunt strippen. Alle kosten (remmen, banden, aandrijflijn, onderhoud, brandstof) zullen dus ook hoog uitvallen. Zeker als je veel trakcdays gaat doen, zullen de kosten stijgen. Houd daar rekening mee.

Renault Clio Renault Sport Cup

€ 9.500

2008

145.000 km

Als je naar de Nordschleife gaat, dan zie je deze auto met bosjes staan. In allerlei soorten en gedaantes struikel je over deze Clio’s. De reden is natuurlijk erg simpel: ze zijn erg geschikt voor gebruik op circuits. Zeker met het optionele Cup-onderstel is het eigenlijk de enige B-segmenter waarmee je zonder modificaties het circuit op kan. Uiteraard zijn er wel modificaties mogelijk waardoor de auto (nog) beter wordt. Zo zijn er tuners als K-Tec en Elia die je kunnen helpen met wielen, banden, remmen en onderstel. Qua vermogen is er niet heel veel mogelijk. Je kan het inlaattraject aanpassen, maar meer dan 10% gaat dat niet opleveren. Maakt niet uit, bij deze auto concentreer je je op de hoogste snelheid in de bochten.

Toyota MR-2 1.8 VVT-i

€ 6.950

2001

130.000 km

Als het niet te zwaar mag zijn denk je al gauw aan een Lotus Elise of Opel Speedster. Fantastische auto’s, helemaal als je het circuit ermee gaat bezoeken. Het nadeel is dat ze te duur zijn. In het budget vind je ze gewoon niet, net als een Renault Sport Spider trouwens. Dus wat te doen? Kijk eens naar de sportieve Toyota MR-2. Ook deze auto heeft een middenmotor met ongeveer hetzelfde vermogen. Omdat de MR2 iets minder exotisch is dan de Lotus en Speedster, weegt de Toyota iets meer, maar nog altijd minder dan 1.000 kg. De motor komt uit een Avensis en de bandjes zijn gewoon 15″. Nog een voordeel is dat ‘ie gewoon bij de Toyota dealer in onderhoud kan. Ze zijn gemakkelijk te vinden in het budget. Sterker nog, je kunt de mooiste uitzoeken. Je kan ook voor eentje kiezen met iets meer ervaring en deze voorzien van wat upgrades.

Mazda MX-5 2.0 S-VT Touring (NC)

€ 9.500

2009

145.000 km

Voor deze moet je even zoeken, maar de auto lijkt voor deze aanvraag precies in de sweetspot te zitten. Deze MX-5 heeft namelijk alles. Een relatief lage leeftijd, niet al te veel kilometers, een laag gewicht, achterwielaandrijving en net voldoende power. Dit zijn perfecte auto’s om trackdays mee te doen. Er is ook een enorme hoeveelheid aan upgrades voor te krijgen. Dus mocht je een Porsche-killer willen bouwen van je MX-5, dan kan dat gewoon. Zowel qua onderstel, motorisch als aërodynamisch is er enorm veel voor de MX-5 te krijgen. In het budget kun je bij particulieren een NC met 2.0 motor op de kop tikken. Dat zijn echt de betere deals. De 1.8 heeft beduidend minder puf, maar stuurt ook fantastisch en is veel beter te vinden in het budget.

Honda Civic Type-R (EP3)

8.600

2005

165.000 km

We hebben deze auto al eens vaker aangeraden en in dit geval moeten we het weer doen. De Honda Civic Type-R komt het dichtst bij een Touring-racer voor de openbare weg. Dit was destijds de eerste Civic Type-R die ook in Europa verkocht werd. Een hoogwaardig onderstel (double wishbones voor én achter), een magistrale K20A motor (200 pk), verfijnde en precieze besturing maken dit een topauto voor het circuit. In vergelijking met andere GTI’s uit zijn tijd is de Honda ook nog eens een stuk lichter. De zitpositie met de hoog geplaatste transmissie is in het begin een beetje raar, maar went erg snel. Sterker nog, je gaat het waarderen op een circuit, je hoeft namelijk je hand minder ver van het stuurwiel te halen, tijdens het schakelen.

Nissan 200 SX (S14a)

€ 9.500

1997

80.000 km

De Nissan 200 SX toont aan dat er niet veel hardcore autoliefhebbers in Nederland woonachtig zijn. Want waar de gemiddelde petrolhead blij werd van auto’s als de Alfa Romeo GTV, Fiat Coupe, Audi TT en dergelijke, was het ook gewoon mogelijk een échte sportwagen aan te schaffen. Deden we massaal niet. Dat betekent dat het nu heel erg lastig is om een goed exemplaar van de 200SX te vinden. Zeker als het een originele moet zijn, wat je eigenlijk niet gaat lukken. Zorg dus dat het deugdelijke modificaties zijn en dat het allemaal werkt. Indien alles werkt, dan is het een geweldig apparaat. De SR20DET viercilinder kan met gemak meer power leveren en het onderstel plus de aandrijflijn kunnen het gewoon aan. Het gewicht is lekker laag in vergelijking met de Europese voorwielaandrijvers. Kortom, misschien wel de ideale auto voor deze aanvraag. Maar ja, vind er maar eens eentje.

BMW 325ti Compact (E46)

€ 6.900

2002

80.000 km

Bij het lezen van de aanvraag dachten sommigen op de redactie meteen aan één ding: een BMW! Dat moet toch lukken met dit budget? Dat viel dus heel erg tegen. Met 10 mille heb je ruime keuze uit 3 Series van de E30 en E36 generatie. Die beginnen nu wel echt oud te worden. De mooie exemplaren wil je liever niet aftrappen en de minder mooie exemplaren zijn al afgetrapt. Een 320si klinkt erg gaaf, maar is te zwaar, te traag en te onbetrouwbaar. Een 130i is leuk, maar alleen mogelijk met 3 ton op de klok. Dus wat te doen? We kwamen uit op een 325ti Compact. Die zijn goed te vinden in het budget. Je hebt dan de beschikking over een 2.5 liter zes-in-lijn met 192 pk. Dat is op zich niet bijzonder veel, maar de motor is wel een pareltje. Het klinkt geweldig en de opbouw van vermogen en koppel is ideaal. Precies wat je moet willen. Ook zijn er voldoende upgrades voor te krijgen.

YOLO: Ford Mustang GT

7.500

1995

110.000 km

Maar een Ford Mustang is toch een beetje crappy? Ja, af fabriek wel. Ook deze generatie was niet helemaal perfect. Sterker nog, er was een hoop mis mee. Maar dat is een beetje het idee van een Mustang. De basis: dikke V8, achterwielaandrijving, gave looks. Dan is het aan jou wat je ermee gaat doen. Je kan er een showauto van maken, je kan er een dragster-special van maken of -inderdaad- een trackday speeltje. Er is enorm veel voor te krijgen. Qua wegligging en remmen is er veel mogelijk, de auto lichter maken is ook geen probleem. Die 5.0 liter Windsor V8 is stokoud, maar ook oerdegelijk. Meer vermogen is met gemak op te roepen, mocht de wens er zijn. Standaard klinkt ie echter al geweldig.