BMW M gaat ”zolang mogelijk” door met verbrandingsmotoren

BMW M is voorlopig niet van plan om de verbrandingsmotoren bij het grofvuil neer te zetten.

Heb je de elektrische M3 al gehoord? Voor je dit gaat lezen, zou ik dat artikel eerst even gaan doorspitten en luisteren naar het, eh, bijzondere geluid van de iM3. Gelukkig komt de elektrische 3-serie van BMW M straks niet alleen met elektromotoren, maar ook met verbrandingsmotoren. Dat hoopt de sportieve divisie nog lang te mogen doen.

Dit zegt Sylvia Neubauer. Zij is de vice-voorzitter van de klant-, merk- en salesafdeling van BMW M. Je kunt wel zeggen dat mevrouw Neubauer flink wat in de melk te brokkelen heeft. Zij heeft in het in een gesprek met het Australische CarExpert over de toekomst van verbrandingsmotoren bij BMW M.

”Zolang als de regels het toestaan”

Neubauer: ”We bieden volledig elektrische M Performance-modellen in de meeste segmenten die een echt M-gevoel leveren zonder lokale uitstoot. Wij geloven dat er ruimte is voor andere technologieën, zoals hybride of conventionele motoren. Je kunt erop vertrouwen dat we voorbereid zijn op de toekomst. Ik kan je ook verzekeren dat de volledig elektrische M3 een broer krijgt met een verbrandingsmotor.”

Sylvia Neubauer

Dat laatste wisten we al, maar het is altijd goed om het nog eens van iemand binnen de organisatie te horen, toch? Hoelang BMW de benzine-M3 wil verkopen, wisten tot vandaag nog niet. ”Zij [de elektrische M3 en benzine-M3] zullen parallel naast elkaar bestaan. Wat de klantvraag ook zal zijn, we hebben de mogelijkheid om in te spelen op de vraag vanuit welke markt dan ook. Zolang dat de regels het toestaan.” Als het aan Wopke ligt, is dat in 2035 al het geval.

Wanneer komt de nieuwe M3?

Eind dit jaar nog trapt BMW af met de productie van de Neue Klasse in Europa. Daar hoort ook een 3-serie-achtig model bij. De elektrische M3 komt niet op dat platform te staan, maar is een doorontwikkeling van de huidige M3. Wanneer BMW deze auto’s lanceert, is nog niet bekend. CarExpert verwacht dat zowel de elektrische als de benzine-M3 ergens in 2028 in de configurator verschijnt.

Foto: BMW M3 G80 Competition rijtest video