De FIA geeft Ferrari en Mercedes een knal voor hun kanis

Bam, een linkse hoek!

De FIA heeft de fabrieksteam een klein tikje op de pols gegeven. Het heeft allemaal te maken met de veelbesproken magische motorbutton. Mercedes en recentelijk ook Ferrari genoten de afgelopen jaren veel plezier van dit knopje, dat ze tijdens de kwalificaties een paar tienden aan extra laptime opleverden. Teams die niet konden beschikken over de knop, zoals Red Bull Racing, beten hierdoor regelmatig in het stof in Q3 en moesten de achterstad op zondag maar weer goed zien te maken.

Maar goed, dan hadden Renault en Honda hun zaken maar beter op orde moeten hebben, zou je kunnen zeggen. En daar zou ik je gelijk in geven, behalve dan dat er minimaal twee haken en ogen aan het gebeuren zitten. Of wellicht beter gezegd, een haak en een oog.

De ‘haak’ is dat de magische button wellicht niet helemaal binnen de lijntjes kleurde. Een en ander heeft te maken met het Trabantesque verbranden van olie om extra pk’s uit het blok te peuren, een praktijk die we al enkele keren besproken hebben. De FIA heeft inmiddels maatregelen getroffen om dit slimmigheidje te beperken.

Het ‘oog’ is dat er in het reglement (appendix 4 van de Sporting Regulations) staat dat de fabrieksteams hun klanten dezelfde specificatie motoren moeten geven die ze zelf ook gebruiken. Oplettende kijkers zullen zich daarom weleens afgevraagd hebben waarom behalve de teams met Renault en Honda-motoren ook de mannen van Force India, Williams en Haas F1 er niet in slaagden wat extra tijd te vinden in Q3.

Het simpele antwoord is dat de sneaky fabrieksteams de regels hebben uitgelegd als dat de ‘hardware’ van de motoren gelijk moet zijn, maar niet de software. Saillant detail: Mercedes zou tijdens de Grand Prix van BelgiĆ« in 2015 zelfs de toen nog voor Lotus-Mercedes rijdende Romain Grosjean van wat extra gepeperde motorsettings voorzien hebben, om op die manier Sebastian Vettel op afstand te houden. De FIA heeft nu echter tabak van de ingebouwde ongelijkheid en heeft er een nieuwe directive uitgegooid. Het ‘dossier system‘ slaat in deze op de wijze waarop de FIA de gelijkheid van de motoren tot op heden heeft geregeld:

…the purpose of appendix 4 and the dossier system is to ensure that all power units supplied by one manufacturer are identical in all respects, we have good reason to believe that this may not be the case. Whilst the dossiers for each team may be identical it would appear that some are being operated in a different way to others being supplied by the same manufacturer. It is therefore our view that all power units supplied by one manufacturer should be identical, not only in terms of the dossier for each team being the same, but we also feel they should be operated in an identical way.