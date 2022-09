Nieuwe retro-Caterhams zijn retrotastisch

De nieuwe retro-Caterhams zijn geweldig, als je van ongefilterde, pure en snelle sportauto’s houdt.

Gisteren kwam er een hele speciale pure MX-5 voorbij. Een lichtgewicht Monoposto met een moderne motor. Het idee erachter is geweldig, maar de prijs blijft steken, want 70 mille voor een omgekatte Mazda MX-5 is wel heel erg optimistisch. Zeker als je bedenkt dat je nog lokale belastingen moet betalen én een donor-MX-5 moet meenemen.

Als je de meest pure rijervaring wenst, dan kun je ook kijken naar een Caterham. Wacht even, als je op zoekt bent naar een pure rijervaring, dan moet je kijken naar een Caterham. De Britse fabrikant begon ooit als Lotus-dealer en nam de rechten van de Seven over. Anno 2022 bouwen ze ‘m nog steeds, met succes.

Nieuwe retro-Caterhams

Sterker nog, ze breiden hun modelgamma uit. Dat doen ze natuurlijk met een nieuwe variant van de Seven. Er zijn twee smaakjes, en beiden zijn overgoten met de retro-saus. Het gaat om de Super 600 en Super 2000.

Caterham Super 1600

We beginnen met de Super 600. Dat is de instapper van de range qua motor. De Suzuki-driecilinder met turbo is goed voor maar liefst 84 pk. De reden dat Caterham voor deze motor kiest is het lage gewicht en formaat. Het blokje past waarschijnlijk met gemak in zo’n rode Dirk van den Broek-tas. Qua prestaties is het niet verkeerd.

Van 0-100 km/u sprinten is in 6,9 seconden achter de rug, tenzij je je zwaar ontbeten hebt. Dan is het 7 seconden waarschijnlijk. De topsnelheid is 169 km/u. Nu gaat het bij de Super 600 niet zozeer om prestaties, maar meer om de beleving en om de stijl. De retro-saus staat ‘m heel erg goed. Denk aan de lange voorschermen, chromen grille, 14 inch Juno-velgen en het Moto-Lita-stuurwiel. Ook lederen bekleding is standaard.

De vanafprijs voor de Caterham Super 7 Super 600 is 29.995 pond. Dan krijg je alle onderdelen, voor 2.595 pond extra schroeven ze ‘m in elkaar voor je. Dan zijn er vervolgens een hele hoop opties waar ze zelfs bij Porsche van onder de indruk zijn.

Caterham Super 2000

We hebben het over retro-Caterhams in meervoud. Er is dus een tweede en dat is de Super 2000. De basis voor deze auto is de ‘360’, waarbij 360 staat voor het aantal pk’s per 1.000 kg (net zoals bij de Noble M600 en Lotus M250 het geval was). De Super 2000 heeft een soortgelijke retro-behandeling gekregen.

Het belangrijkste verschil is dat de Super 2000 een grotere motor heeft, een atmosferische 2.0 Duratec van Ford die Ford zelfs nauwelijks meer gebruikt. In dit geval kun je in 4,8 seconden naar de 100 km/u accelereren. De topsnelheid is 200 km/u.

Ook hier zijn er voldoende retro-kenmerken, maar op een iets sportievere wijze dan bij de Super 600. De minilite-velgen zijn een geweldige touch. Je kunt de auto upgraden met een sportonderstel, betere remmen, sperdifferentieel en niet onbelangrijk, het grotere chassis. De prijs is uiteraard wel ietsje hoger: 39.995 pond en dan moet je ‘m zelf in elkaar schroeven. Je kunt beide modellen configureren en bestellen.

