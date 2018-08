Deze Volkswagen Polo-reclame mag niet op tv

'Voor de veiligheid'.

Van zo’n beetje elk denkbaar product zijn er reclames op tv en radio, de één irritant, de ander memorabel en weer een ander memorabel irritant. Voor autoreclames geldt eigenlijk hetzelfde, al wordt de aandacht van de kijker vaak getrokken met auto’s die ‘sportief’ rijgedrag vertonen. En als je er moeite mee hebt om een auto sportief neer te zetten, doe je zoiets als dit.

In Engeland heb je de ASA, de Advertising Standard Agency. Die beoordelen reclames en hebben strikte normen wat betreft het aanmoedigen van wangedrag. Zo is het moeilijk voor een autofabrikant om ‘sportief rijgedrag’ te vertonen, want als het ook maar een beetje aanmoedigt dat onverantwoord rijgedrag door de beugel kan, is het een gevaar voor de samenleving. Tenminste, dat vindt ASA.

De laatste overtreder was Volkswagen. De Engelse reclame voor de Polo (rijtest) mag niet meer op tv komen. Dit omdat er onverantwoord rijgedrag ‘aangemoedigd’ wordt. Check het zelf:

Het idee achter de reclame is leuk bedacht, namelijk dat de auto zo slim is dat de jongen met zijn slechte reacties toch opgevangen wordt door de dodehoeksensor of City Braking. Het benadrukt echter wel dat de jongen niet vanzelfsprekend zijn spiegels goed checkt en laat reageert op spontane gebeurtenissen. Het is allemaal maar een reclame, maar die mogen dus niet aanmoedigen dat je je autonome functies maar als een tweede set hersenen gebruikt.

Een begrijpelijke keuze, maar misschien wel een klein beetje overdreven. Het benadrukt wel het probleem van ‘slimme’ auto’s: het zijn hulpjes, geen reddingsmiddelen. Je eigen zintuigen blijven toch de uitvoerende fase van veilig rijden.