Dit zijn de 11 duurste auto’s met een A-label

Is dat terecht, of zijn er ontiegelijke mazen in de wet? Team Autoblog zocht het uit. Speciaal voor u.

Onlangs kwam in het nieuws dat het nog niet helemaal goed gaat met de milieulabels. Het principe van zo’n milieulabel is op zich niet verkeerd. Je krijgt een idee van hoe milieuvriendelijk dan wel onvriendelijk het product in kwestie is. Er zijn zat gevallen dat het ook klopt.

Echter, het systeem is niet waterdicht. Sterker nog, de milieulabels zijn nauwelijks voorzien van een update sinds de WLTP, zoals je kunt lezen in dit artikel.

Een paar weken geleden kwamen we erachter dat de energielabels niet het hele verhaal vertellen. Dat komt mede vanwege het feit dat de afmetingen van een auto een rol spelen. Zo kan een grote auto alsnog een gunstig ‘energielabelscore’ behalen. Ja, het is een vervuilende auto maar in zijn klasse gezien valt het relatief mee. Een nobel streven. Ter lering en vermaak hebben wij voor u, trouwe lezer, een lijst gefabriceerd met daarin de meest prijzige. Komen ze!

Jaguar I-Pace EV400 HSE

€ 94.810

De goedkoopste auto in dit overzicht is de Jaguar I-Pace. Een van de eerste elektrische auto’s waarin het écht leuk is om te rijden. Tevens voorzien van zeer deugdelijk interieur. Dat de kwaliteiten hoog worden aangeschreven door het internationale journaille blijkt wel uit het feit dat deze auto is uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2019. Het enige wat wij ons nu afvragen: waarom hebben alle elektrische auto’s een A-label? Ook daarbij is er toch echt verschil in verbruik? Terug naar de I-Pace: niet alleen een geweldige elektrische auto, maar vooral een zeer prettige auto in het algemeen.

Porsche Cayenne E-Hybrid (PO536)

€ 106.000

De Porsche Cayenne is een van de meest gehate auto’s bij de leden van de milieulobby. Gek genoeg is het ook een heel erg milieuvriendelijke auto, althans: dat is wat het groene A-label ons doet laten denken. Nu moet je wel zorgvuldig zoeken in het gamma van de Cayenne. De Cayenne S en Cayenne Turbo zul je even moeten overslaan. Maar de hybride-versie is dermate zuinig dat een A-label gerechtvaardigd is. Althans, als je zoveel mogelijk gebruik maakt van de elektrische motor, waarmee je 44 km ver moet kunnen komen. Dan moet je het systeemvermogen van 462 pk niet te veel aanspreken. Of de topsnelheid van 253 km/u.

Tesla Model S Performance Ludicrous

€ 108.720

Een auto van meer dan een ton een koopje noemen. Deze Model S is dat wel degelijk. Normaal gesproken betaalde je ongeveer anderhalve ton voor deze uitvoering, maar Tesla zag dat er 40 mille van de vraagprijs afkon. Dit is in principe de Model S die je écht wilt hebben. Op de sprint naar de 100 km/u is deze auto bijna onverslaanbaar. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de acceleratie biven de 120 km/u duidelijk minder wordt en boven de 200 km/u ben je met een beetje AMG echt wel sneller. Maar ja, wanneer rijd je 200 km/u? En wanneer rijd je 120? Precies. Het is verder geen ‘bijzondere’ sportieve uitvoering. Het is gewoon een normale Model S, maar dan wat sneller. Voor het geld is het onmogelijk om een snellere nieuwe auto te vinden.

Mercedes-Benz Sprinter Tourer L3 319 CDI

€ 110.685

Jazeker, om een of andere reden hoort deze gigantische Mercedes er ook in te staan. Waarschijnlijk komt het door het woordje ‘gigantisch’ dat deze auto de lijst haalt. Het is namelijk een Sprinter ‘L3’. Standaard heb je een Sprinter ‘L1’ en de ‘L2’ is al een stuk langer. In meters hebben we het over 7 (!) meter aan Mercedes-Benz. De motor is een vrij modale diesel met 190 pk en 440 Nm De versie met handbak is 110 mille, maar kies je voor de automaat, dan is de auto ineens 10.000 euro goedkoper! Net als bij een Porsche 911 het geval is. De Sprinter Tourer is alleen een tikkeltje ruimer. En voorzien van een heus A-Label.

Tesla Model X Performance Ludicrous

€ 113.820

Eigenlijk geldt een beetje hetzelfde verhaal voor de Tesla Model X Performance Ludicrous als voor de Tesla Model S Performance Ludicrous. Het grote verschil is dat de Model X aanzienlijk ruimer is dan de Model S. Je kan met gemak met zijn zevenen zitten en dan nog kun je je bagage meenemen. De acceleratie is weliswaar iets minder heftig dan in de Model S, maar gevoelsmatig doet de Model X er zeker niet veel voor onder. Dat komt met name omdat het verreweg de snelste zevenzitter is die je op dit moment kunt kopen. Mocht je helemaal fan zijn van de Opel Zafira OPC en Mercedes-Benz R63 AMG, dan vind je deze ook geweldig.

Mercedes-Benz S560e Lang (V222)

€ 119.992

Over Mercedessen gebroken, je kunt ook kiezen voor zo ongeveer het dikste en het duurste wat Das Haus te bieden heeft. Ook al ben je heel erg met het milieu begaan, dan is het mogelijk te opteren voor deze blubberdikke Mercedes-Benz S-Klasse mét lange wielbasis. Natuurlijk een V8 en V12 zijn nog veel dikker, maar met een systeemvermogen van 563 pk en koppel van 700 Nm kom je absoluut niets te kort. Sterker nog, omdat het een sedan is en geen crossover, rijdt de 560e veel prettiger, comfortabele en is ‘ie sneller. 0-100? Slechts 5 seconden. Topsnelheid? Begrensd op 250 km/u. En toch heb je een A-label.

BMW 745Le xDrive (G12)

€ 122.044

De meest rechtstreekse concurrent van de Mercedes-Benz S-Klasse is de BMW 745Le xDrive. Ondanks dat BMW immer de slogan Freude am Fahren hanteert, geldt dat niet voor de prestaties. De BMW 745 is aanzienlijk minder krachtig en dus minder snel. Zowel de elektro- als verbrandingsmotor hebben minder kracht. Qua prestaties lijkt het vooralsnog op papier niet uit te maken, de BMW is slechts fractioneel langzamer. Waar de BMW wel beter scoort is ‘groen zijn’. De 745Le is namelijk nog zuiniger dan de S-Klasse, alhoewel het A-label even groen is. Ook heeft de 7 Serie een fractioneel grotere kofferbak. Als klap op de vuurpijl heeft de Siebener standaard de beschikking over xDrive vierwielaandrijving, waardoor de auto superieur is aan de minder premium S-Klasse met enkel achterwielaandrijving.

Land Rover Range Rover Sport P400e Autobiography Dynamic (L494)

€ 122.330

Het scheelde niet veel, maar deze Land Rover is toch echt bijna 300 euro duurder dan de BMW. Net zoals veel andere auto’s in dit lijstje is deze P400e een plugin Hybride. De configuratie is net even wat anders dan in Cayenne: de Range Rover Sport heeft een 2.0 viercilinder motor met 300 pk en een elektromotor met 116 pk. Gezamenlijk levert deze combinatie 404 pk (je kan de waarden niet bij elkaar optellen) en 640 Nm. Ondanks het feit dat de gehele auto uit aluminium is opgetrokken, is de Range Rover Sport behoorlijk zwaar: op kenteken weegt de auto 2.471 kg. Het klinkt ernstig, maar het wordt nog veel extremer.

BMW i8 Roadster (I15)

€ 168.100

Tjsa. De BMW i8. Wat moeten we hiervan zeggen? Eigenlijk is het een koolstofvezel MiniDisc-speler. Compact, strakke bouwwijze en een hoge prijs. Veel moderner dan alles wat ervoor werd uitgebracht. Maar de ontwikkeling gaat razendsnel waardoor de eens zo vooruitstrevende i8 eigenlijk een beetje verouderd is geworden, hoe gek dat ook klinkt voor zo’n futuristisch uitziende sportwagen. De Roadster is wel de variant die je moet hebben. Dat de techniek vooruitgesneld is, wil niet zeggen dat het geen geweldige auto is. Het is een unieke auto en als cabrio klopt het geheel wat beter.

Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hyrbid (971)

€ 208.700

Van veel auto’s neem je genoegen met de milieuvriendelijke versie, omdat de andere varianten gewoonweg te duur zijn. Dat is niet het geval met de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Dit is de dikste, snelste en gaafste stationwagon van het moment. Althans, als ruimte geen prioriteit heeft. De Turbo S is bizar sterk (680 pk), bizar snel (310 km/u) en exorbitant geprijsd (€ 208.700). Maar eerlijk is eerlijk, het scheelt nauwelijks met de ‘gewone’ Panamera Turbo Sport Turismo. Dus mocht je het dikste van het dikste willen hebben, ga voor deze alleskunner met toevallig een A-Label. Ondanks alles is het overigens niet de duurste auto met een A-label, want die titel gaat naar…

Land Rover Range Rover P400 SVAutobiography LWB (L405)

€ 217.755

Deze auto breekt een heleboel records. Ten eerste is het de duurste auto met een A-label en trotse vaandeldrager van dit lijstje. Het is ook de duurste viercilinder op het moment. Dankzij z’n massa is het ook een van de zwaarste viercilinders: meer dan 2.500 kilogram schoon aan de haak. We zijn heel benieuwd wat er van het verbruik overblijft als de accu leeg is en al die kilo meegesleept moeten worden door een kleine benzinemotor. De SVAutobiography is de meest luxe non-plus-ultra uitvoering van de Range Rover. Meestal zie je deze enkel als Supercharged V8, maar de diesels en dus deze plug-in hybride zijn ook als SVAutobiography leverbaar. Natuurlijk is het niet de beste manier om het ware Range Rover rijden te ervaren. Maar je moet het anders zien: als je per se een A-label moet hebben, dan kun je in elk geval nog Range Rover rijden.