Volkswagen veroordeelt pikante opmerking eigen CEO

Don't mention ze war.

Het zijn nog altijd roerige tijden bij Volkswagen AG. Het joekelige autoconcern heeft wat kostbare verschillen van mening gehad met enkele overheidsinstanties en dat laat zich voelen. De arbeiders die op dit moment nog bij het bedrijf werken kregen onlangs weliswaar nog een prettige bonus mee, maar tegelijkertijd wil het merk in allerlei opzichten inkrimpen. Afgelopen week schreven we nog dat men in de top van het concern denkt aan het afstoten van enkele merken in de uitpuilende portfolio.

Op zich is dat geen vreemde ontwikkeling. Nieuwe CEO Herbert Diess, die ongeveer een jaar geleden het stokje overnam van de pas in 2015 aangestelde Matthias Müller, staat bekend als een keiharde bonenteller. Als het op papier geen winst oplevert, mag het opnokken, volgens de strategie van Diess. De man is duidelijk aangesteld om het overtollige vet weg te snijden bij het concern.

Zo’n keiharde leider in Duitsland, dat heeft bij velen toch nog altijd een soort van gekke associatie met dingen die ruim 70 jaar geleden gebeurd zijn. Dat is natuurlijk niet fair, maar aan de andere kant doe je er als Duitse strong man goed aan om niet zélf aanleiding te geven voor ‘vergelijkingen’. Helaas voor Diess, deed hij dat afgelopen week wel. Tijdens zijn praatje liet hij zich op een gegeven moment namelijk de onhandige uitspraak ‘EBIT macht frei’ ontvallen, als een boodschap naar de merken onder de VAG-paraplu: als jullie lekker draaien, word je niet geëlimineerd.

De tekst doet echter sterk denken aan de leus ‘Arbeit macht frei’, die de Nazi’s boven de ingang van hun concentratiekampen lieten prijken, onder andere die in Auschwitz. Doet ‘ie dus niet echt handig, die Diess. Het is wat dat betreft bizar hoe Volkswagen, zeker gezien haar onstaansgeschiedenis, zich telkens weer dit soort dingen op de hals haalt. Vorig jaar speelde nog de hele affaire rondom de proeven waarbij apen (en mensen) blootgesteld werden aan uitstootgassen.

Diess heeft al snel zijn excuses voor de uitspraak aangeboden en de raad van commissarissen van Volkswagen heeft inmiddels ook afstand gedaan van de teksten van haar topman en deze betiteld als ‘ongepast’. Voor Diess heeft de ‘gaffe’ voorlopig geen verdere gevolgen, behalve dan dat hij er momenteel even uitziet als een drietrapsdebiel.

