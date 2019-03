Autoblog advies: betrouwbare caravan-trekker voor 9k

Welk werkpaard kun je het beste voor je caravan spannen?

De softroader is een populaire auto en dat is eigenlijk volkomen terecht. Natuurlijk weten we dat puristen er anders over denken, maar 99,45857% van de autokopers is absoluut geen purist. Die kijkt naar een auto precies zoals wij autoliefhebbers kijken naar afwasmachines, drogers, stekkerdozen of laptops.

Neem dat laatste item. Een purist wil een er eentje met hexacore i9-processor, 32 GB aan DDR4 RAM en een SSD van minimaal 2 TB, het liefste achteraf nog uit te breiden. Voor de niet laptop-puristen moet de accu lang meegaan, het moet er een beetje fraai uitzien en eenvoudig werken. Grote kans dat de puristen en niet-purist met een compleet andere laptop thuiskomen.

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Efan. Hij heeft op dit moment een Ford Focus diesel. Die auto bevalt op zich niet verkeerd, maar Efan reed daarvoor een Nissan Qashqai en mist het ‘SUV-gevoel’. Zo’n compacte softroader heeft ook een paar enorme voordelen ten opzichte van lage auto’s. Je zit hoger en hebt daardoor beter overzicht. De hoge instap is niet alleen prettig voor de persoon op leeftijd. Ooit een kinderzitje geprobeerd te monteren in een 3 Serie? Is prima te doen, daar niet van, maar het gemak waarmee het gaat in een hogere auto is zeer aangenaam.

Kortom, Efan wil weer terug naar zo’n kekke crossover. Een Nissan Qashqai ligt voor de hand, het past prima in het budget en voldoet aan de eisen. Echter, Efan gaat de auto nu iets anders inzetten. Er worden aanzienlijk minder kilometers gemaakt, waardoor diesel geen optie meer is. Het moet een auto met benzinemotor worden. Ook moet de auto een aanzienlijke caravan kunnen trekken: zo’n 1.450 kg zwaar moet geen probleem zijn voor de auto.

De wensen en eisen van Efan in een overzicht:

Huidige /vorige auto's: Ford focus 1.8tdci / nissan quasqai 1.5dci Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 9.000 Jaarkilometrage: 30.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: De auto moet een caravan van 1450kg kunnen trekken zonder heet te lopen. We willen weer terug naar het suv model. Gezinssamenstelling: Getrouwd 2 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Japans / koreaans No-go modellen / merken: Frans en italiaans

Wat mis je door de no-go’s?

Het staat iedereen vrij om te bepalen wat men wel en niet wenst te kopen. We willen echter wel een kanttekening plaatsen bij het uitsluiten van ‘nationaliteiten’. In dit geval is het namelijk erg onverstandig om de Franse auto’s uit te sluiten. In het budget zijn er perfecte gegadigden te vinden. Een Peugeot 4007 ST 2.4 voldoet perfect aan de eisen. Of wat te denken van de Citroën C-Crosser 2.4 Dynamique? De laatste optie die uitgesloten wordt is de Renault Koleos 2.5 Dynamique.

Waarom drammen we hierop? Om toch naar een van deze drie Franse auto’s te gaan kijken? ja, en het is eigenlijk vrij simpel. De Peugeot en Citroen zijn exact gelijk aan de Mitsubishi Outlander en de Renault Koleos is een Samsung SM5. Een waanzinnig Aziatisch trio, dus!

Toyota RAV4 2.0 VVT-i AWD Lineo Sol (CA30W)

€ 8.950

2007

130.000 km

Dit is de standaardkeuze. De Toyota RAV4 biedt alles wat je maar wenst van een auto uit dit segment. Ze zijn praktisch, er kan een flinke kar achter en je hebt een hoge instap. Nog een voordeel is de hoge mate van betrouwbaarheid, deze auto’s zijn zeer goed in elkaar geschroefd. Het is geen auto waar je een ‘emotionele band’ mee kan opbouwen. Ook is de beenruimte op de achterbank niet enorm. Verdere nadelen betreffen het feit dat heel veel mensen er eentje zoeken. De prijzen voor gebruikte exemplaren zijn vrij hoog. In het budget moet je het doen met een 12 jaar oud exemplaar met meer dan een ton op de klok. Niet dat de RAV4 het niet waard is, maar er zijn betere deals mogelijk.

Honda CR-V 2.0i Comfort (RE)

€ 8.750

2008

125.000 km

Voor lange tijd zijn de Honda CR-V (Compact Recreational Vehicle) en de Toyota RAV4 (Recreational Activity Veicle) concurrenten. De kwaliteiten van beide auto’s liggen erg dicht bij elkaar. Zowel qua verbruik, betrouwbaarheid, ruimte als rijeigenschappen scheelt het niet zo heel erg veel. De Toyota is iets meer behouden vormgegeven, bij de CR-V waren de heren ontwerpers in een meer frivole bui. Ook in het interieur is de CR-V een klein beetje leuker. Qua rijden scheelt het allemaal niet zo heel erg veel. Kortom, je smaak (en de portemonnee) bepalen welke auto de voorkeur heeft.

Skoda Yeti 1.8 TSI Ambition (Typ 5L)

€ 8.250

2009

100.000 km

De Skoda Yeti is inmiddels alweer uit productie en dat is een doodzonde, want het was een van de meest karaktervolle producten uit de generieke, centrale designkeuken van de Volkswagen Group. Als 1.8 TSI Ambition met 4×4 was het een soort combinatie van de Matra Rancho en oude Land Rover Discovery. Het interieur is verrassend ruim, alhoewel het qua materialen en afwerking niet boven zijn Aziatische tegenstrevers uitstijgt. Wel is het af-fabriek navigatiesyteem bruikbaar. De motor komt uit de beruchte olie-renaissance van VW, dus check even dit Yeti aankoopadvies.

Subaru Forester 2.0 X Comfort (SG)

€ 7.950

2007

145.000 km

De Subaru Forester kan zich qua betrouwbaarheid meten met de RAV4. Wel is het concept van de Forester anders. De Forester is eigenlijk een ‘crossover’ van het zuiverste soort. Het is een soort kruising tussen een SUV en een stationwagon. In technisch opzicht deelt de Forester enorm veel onderdelen met de Impreza en de Legacy. De 2.0 motor maakt een uniek en herkenbaar geluid. Qua interieur staat de Forester wel op een lager niveau: het blijft allemaal wel heel, maar het ziet er niet echt fraai uit. Wel is de auto voorzien van een lage gearing, altijd handig met een caravan.

Mitsubishi Outlander 2.4 Intro Edition (ZG)

€ 8.900

2008

120.000 km

Tsja, aangezien de Citroën C-Crosser en de Peugeot 4007 absoluut niet mochten, hebben we de Outlander in de aanbieding. In feite zijn alle drie de auto’s volkomen identiek. Alledrie zijn ze van de fabriek komen rollen in ons eigen Born, waar nu MINI’s worden vervaardigd. De Outlander is wel duidelijk iets ruimer dan zijn Japanse concurrenten. De 2.4 viercilinder heeft ook aanzienlijk meer vermogen en vooral koppel onderin. Precies wat je wil met een caravan erachter. Er zijn voldoende fraaie exemplaren te vinden met niet al te veel kilometers en veel opties. Kortom, absoluut het bekijken waard. En zeg nou zelf: de vorige Outlander zag er stiekem beter uit dan de huidige, nietwaar?

YOLO: BMW X5 4.6is (E53)

€ 9.000

2002

250.000 km

Alpina’s zijn duur, ook gebruikt. Zelfs met een hoge kilometerstand betaal je voor een Alpina B10 V8 4.6 met gemak 20 mille. Je kan die overslaan en automatisch gaan voor de BMW X5 4.6is. Dat is namelijk een van de weinige BMW’s die verkocht is met een Alpina motor. De reden is vrij simpel: BMW had een 4.9 V8 voor de M5, maar die was net even te explosief en iets te afhankelijk van de toeren. De 4.6 paste beter bij de automaat en het karakter van de auto. De eerste generatie X5 (E53) was een van de eerste SUV’s die echt beter stuurde dan menig sedan of stationwagon. Anno 2019 is daar eigenlijk niet heel erg veel aan veranderd.

