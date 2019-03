Een Lamborghini Centenario op swekkervelgen, mag dat?

Turbinevelgen, ze werken eigenlijk nooit. Of is dit geval anders?

Met enige regelmaat bespreken we op deze site de schone wereld van het design. Mood rooms, bananen, Sport Design pakketjes, ontiegelijke frontoverhangen en natuurlijk Adrian van Hooydonk, ze passeren allemaal de revue. Af en toe hebben we het ook weleens over velgen, want zoals we in 2006 al opgooiden: velgen maken of kraken je auto.

Zo kan je zelfs een Lamborghini Urus eruit laten zien als een toffe hot hatch. Het enige wat je hoeft te doen is een setje 24″ Forgiato’s aanchaffen. Het kan echter ook misgaan als je de stap zet om de standaardvelgen van je auto te vervangen door aftermarket spul, zoals onlangs nog werd aangetoond op een BMW 8-serie.

Lange tijd gold het als een doodzonde om een setje ‘rims’ onder een echte exoot te monteren. Van Ferrari’s en Lambo’s moest je je tengels afhouden, want die waren al perfect af fabriek. Dat zag je ook terug in restwaardes. Misschien gaat dat laatste nog steeds wel op, maar er zijn ook steeds meer mensen die zich niet laten tegenhouden in hun drang iets specialer te zijn dan de rest. Vooral in ‘Murica en Azië lijkt men niet zo warm te worden van de aanprijzing ‘volledig origineel’ in de lokale zoekertjes.

Zo kon het gebeuren dat zelfs een exclusieve Lamborghini Centenario voorzien is van een setje -jawel- Forgiato’s. De velgenboer die internationale faam vergaarde door Pimp my Ride fabriceerde een setje N-2’s die in kleur matchen bij de donkerrode Centenario van Instagrammer @kenchan5560. Op papier lijkt het een formule te zijn die niet kan werken, want de velgen hebben een ‘turbine’ styling én zijn in kleur geverfd. Dat is twee keer woordwaarde op het grote foute velgen Scrabble-bord. En toch…ziet het er wel lekker uit?

Het helpt misschien dat de standaardvelgen onder de Centenario in mijn ogen ook niet super geslaagd zijn. Je kan ze hieronder checken op autojunk. Wat denk jij ervan, goede mod of snel er weer afslopen die Amerikaanse sloffen?