Lease maar: Volkswagen Polo of Volkswagen Golf

Compact en compleet of groot en kaal?

Het is een gegeven: auto’s worden per modelgeneratie groter en luxer. Soms zet deze groei dusdanig door dat de auto even groot is als ‘het grotere model’ van enkele generaties terug. Neem de Volkswagen Polo, de populairste auto van 2018 in Nederland (tot nu toe).

Als we naar het meest luxe model kijken, de 1.0 TSI Highline, dan valt ons op dat de Polo bizar veel overeenkomsten vertoond met de Golf III GTI uit 1996. Zowel qua vermogen, gewicht, koppel, lengte, breedte, hoogte, bagageruimte, prestaties en nieuwprijs zit het eng dicht bij elkaar. Alleen op het gebied van uitrusting, uitstoot en veiligheid zijn er zeer grote verschillen: daar maakt de nieuwe Polo compleet gehakt van de oude Golf. Er is dus wel degelijk vooruitgang.

Een Polo 1.0 TSI Highline dus, kun je dat leasen? Nou en of! Sterker nog, het is zelfs een van de populairdere lease auto’s. Zowel zakelijk als privé spreekt de auto veel mensen aan. Ondanks dat de leaseprijzen ten opzichte van de nieuwprijs relatief meevallen, is de Polo 1.0 TSI Highline geen goedkope auto. Sterker nog, voor dat geld kun je bijna een Golf rijden! Daarom maken we vandaag het vergelijk tussen de de meest luxe Polo (de nieuwe GTI niet meegerekend) en de meest basale Golf.

Merk: Volkswagen Volkswagen Type: Polo Golf Uitvoering: 1.0 TSI Highline 1.0 TSI Trendline Catalogusprijs: € 22.220 € 23.590 Fiscale prijs: € 21.405 € 22.720 Leasetarief: € 380 p.m. € 400 p.m. Vermogen: 115 pk bij 5.000 tpm 85 pk bij 4.300 tpm Koppel: 200 Nm bij 2.000 tpm 175 Nm bi 2.000 tpm Topsnelheid: 200 km/u 180 km/u 0-100 km/u: 9,5 sec. 11,9 sec. Verbruik: 1 op 21,3 1 op 20,8 CO2 uitstoot: 107 gr/km 105 gr/km

Wat ons opvalt

Het is natuurlijk niet de meest spannende auto ter wereld, maar verder valt er vrij weinig af te dingen op de Volkswagen Polo. Wellicht de prijs. Daar krijg je op zich wel wat voor terug, want in vergelijking met de Golf is de standaarduitrusting uiteraard veel completer. Zo heeft de Highline sportstoelen, automatische airco, cruise control, pre-collision warning en een hoop lampjes in het interieur. Wat wel slecht is: een navigatiesysteem is niet standaard. Dat had wel standaard mogen zijn op de meest complete Polo.

Kan de Golf er iets tegen inbrengen? Nee, niet echt. Een elektrisch bediende handrem zet niet echt zoden aan de dijk. Is het dan echt behelpen in de basis-Golf? Op zich niet. Items als elektrisch bedienbare ruiten voor en achter, elektrische bedienbare spiegels, airconditioning en een audio-installatie zitten er gewoon op. Cruise control kost iets meer dan 100 euro. Het enige gemis is een navigatiesysteem, maar op een basis-Golf kun je dat niet verwachten.

Exterieur

Zoals gezegd heeft de Polo niet het laatste woord in sexy design. Dat is ook logisch, de auto moet een breed publiek aanspreken. Net als met eten, muziek en partners mag het dan lekker gemiddeld zijn. Dat wil niet zeggen dat de Polo een uitgesproken lelijke auto is, juist niet. De auto heeft een zeer volwassen uitstraling, zeker in zijn klasse. Ook zal zowel zakelijk als privé niemand aanstoot nemen aan het feit dat je komt voorrijden in VW’s succesnummer. Nog een voordeel met de Highline uitvoering is dat alles meegespoten is en dat er fraaie lichtmetalen velgen onder zitten. Op metallic lak na, heb je niets nodig om de auto goed te laten smoelen.

Bij de Volkswagen Golf zal de hele wereld zien dat je zo min mogelijk aan een nieuwe Golf wilde uitgeven. De auto heeft 16″ stalen velgen met wieldoppen: een setje lichtmetaal doet wonderen. Overigens heeft de Trendline wel de beschikking over meegespoten bumpers, spiegels en handgrepen. Ook zitten er mistlampen in de voorbumper. Dus het is eigenlijk de non-metallic lak en de lichtmetalen velgen die het weggeven: dat is uiteraard op te lossen als je de knip trekt. Verder is een Golf net als de Polo: bij niemand gaat het hart sneller kloppen, maar je stoot ook niemand tegen het hoofd.

Interieur

Even kijken hoeveel woorden we vuil kunnen maken aan het interieur van de Volkswagen Polo. Net als het uiterlijk weet de Polo niet te verrassen. Dat is uiteraard bewust gedaan, want ook bij het interieur is de auto een allemansvriend. Alles zit precies waar je het verwacht, er is voldoende ruimte en het maakt een voor deze klasse zeer hoogwaardige indruk. Mocht je iets meer sjeu willen kan dat overigens wel door een fel kleurtje te bestellen of te gaan voor de ‘Beats’-uitvoering.

Hier pakt de Golf wat puntjes. Het dashboard is weliswaar nog wat saaier dan dat van de Polo (best een knappe prestatie!), maar de Golf heeft wel een paar troeven achter de hand. Ten eerste voelt het nog hoogwaardiger aan. Het zou absoluut niet misstaan in een auto uit een klasse hoger. Is dat zo belangrijk? Misschien wel: je zit er immers elke dag in, dan is het fijn als het een verzorgd interieur is. Nog een voordeel ten opzichte van de Polo is de ruimte. Met name achterin is het verschil behoorlijk, maar ook voorin merk je dat er gewoonweg meer ruimte voorhanden is.

Rijden

De Polo is lichter dan de Golf én heeft daarbovenop meer vermogen en koppel tot zijn beschikking. Je zou dus aannemen dat de Polo sneller is dan de Golf en dat is ook zo. De Polo is niet snel, maar vlot: 0-100 kan in minder dan 10 seconden en als je je best doet haal je nét 200 km/u. Natuurlijk maak je daar niet elke dag gebruik van, maar de tussenacceleratie wél en die geschied vlot en probleemloos. Vanaf 2.000 is er voldoende kracht voorhanden. Qua wegligging is de Polo over het algemeen comfortabel, met een redelijk straffe demping, behoorlijk Duits dus. De Polo is ook op hogere snelheden erg stabiel voelt nooit nerveus aan. Gewoon goed, dus. Uiteraard hebben we met de Polo gereden, bekijk hier de video.

Dan rest de vraag: hoeveel moet de Golf toegeven op de Polo? In principe hebben ze dezelfde motor, maar bij de Golf is het blok in dit geval geknepen tot 85 pk. Een echte aanrader is het niet, want je merkt dat de motor gewoon erg veel moeite heeft met de zware Golf. Als je volgas rijdt, dan vallen de prestaties best mee, maar je hebt nooit wat over. Als je geen haast hebt, kun je er voldoende aan hebben. Maak anders even een proefritje om zelf te ervaren of het voldoende is. De rijeigenschappen zijn vergelijkbaar met die van de Polo, alleen is de Golf nog een stapje volwassener. Met name die langere wielbasis helpt voor extra rust aan boord. De rijtest van de Volkswagen Golf kun je bekijken in dit artikel.

Conclusie

Mocht je twijfelen tussen een complete Polo of een kale Golf, wat moet je dan doen? In principe de Polo. Deze biedt alles wat je kan en mag verwachten van een compacte hatchback. Ondanks het gebrek aan frivoliteiten scoort de Polo op geen enkel onderdeel onvoldoende.

Bij de Golf merk je dat het een basis-model is, alhoewel het lang niet zo erg is als vroeger. Die crisis-uitvoeringen zijn anno 2018 echt verleden tijd. Toch zijn niet alle lease-maatschappijen blij met zo’n instap-Golf. Sommige bieden hem niet eens aan. Ook valt op dat het verschil met de Golf 1.0 TSI Comfortline met 115 pk niet eens zo gek groot is. Altijd het overwegen waard.