“Fiscale stimulering elektrische auto’s is te duur”

Alle cijfers zijn onder de loep genomen, daaruit is dit oordeel voortgekomen.

De Algemene Rekenkamer bracht een half decennium geleden al tweemaal een oordeel uit over de fiscale stimulering van elektrische auto’s in Nederland. Voor de zomer van 2019 heeft het wederom een brief geschreven aan de Tweede Kamer met daarin zijn bevindingen, en deze zijn allerminst veranderd. Volgens de Rekenkamer is het nog altijd een bijzonder dure manier om de CO2-uitstoot terug te dringen.

De Rekenkamer heeft de situatie rondom de stimuleringsmaatregelen nogmaals onder de loep genomen op verzoek van de Tweede Kamer. Het doel was uitvinden hoeveel de huidige maatregelen tot op heden hebben gekost. Daarnaast wilde de Tweede Kamer eveneens dat de kosten per bespaarde ton CO2 in kaart werden gebracht.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer is gebleken dat de stimuleringsmaatregelen tot en met 2022 tenminste 700 miljoen euro zullen kosten. Het bedrag betreft ook het aantal elektrische auto’s (25.068 stuks) dat vorig jaar is verkocht, maar laat indirecte factoren nog buiten beschouwing.

Een tweede punt dat door de Rekenkamer gemaakt wordt, heeft betrekking tot het fiscaal voordeel voor de elektrische auto’s. Dit voordeel bedraagt volgens de staatssecretaris van Financiën 5.600 euro, maar die inschatting klopt niet helemaal, zo denkt de Rekenkamer. Het is namelijk een gemiddelde dat de realiteit niet goed weergeeft. Wie een EV op de zaak koopt, geniet bijvoorbeeld grotere voordelen dan iemand die hem privé zal rijden. Hetzelfde geldt voor duurdere auto’s t.o.v. goedkope wagens.

Tenslotte plaatst de Rekenkamer vraagtekens bij de berekeningen van de staatssecretaris voor wat betreft de kosten per vermeden ton CO2. Volgens de staatssecretaris kost iedere ton CO2 die wordt vermeden dankzij de maatregelen 1.700 euro. De Rekenkamer ziet dat ook dit bedrag niet klopt, omdat het bedrag is berekend aan de hand van een ongewogen gemiddelde. Zo is er onjuist rekening gehouden met bepaalde type auto’s, de bijbehorende uitstoot en de hoeveelheden.

Volgens de Rekenkamer is een realistischer bedrag 2.000 euro per vermeden ton CO2, wat aanzienlijk meer is dan aanvankelijk werd beweerd. De Rekenkamer concludeert dan ook dat “bij een andere besteding van het geld het kabinet vermoedelijk meer [had] CO2 kunnen besparen”. Collegelid Francine Giskes besluit het verhaal met de volgende gedachte:

“Die conclusies trokken we al in het verantwoordingsonderzoek van 2013 en 2014 over de toenmalige fiscale stimuleringsmaatregelen. Het is onwaarschijnlijk dat we over de huidige belastingvoordelen een andere conclusie gaan trekken.”

Beeld: Tesla Model S aan de oplader, door @wolfssjrd