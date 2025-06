Voor een paar duizend euro stuurt je Audi Q8 beter dan ooit

En je voorziet je Audi Q8 via ABT van een koffiemodus! Ja, dat lees je goed.

We zullen niet zeggen dat de Audi Q8 geen lekker sturende SUV is, zeker niet als SQ8 of RS Q8. Maar de echte fan van dynamisch rijgedrag komt toch sneller bij een merk als BMW of Porsche terecht. Wil je toch graag bij Audi blijven dan heeft ABT een mooie oplossing voor je. Kost een paar knaken, maar dan heb je ook wat.

Maak kennis met het ABT Body Control-systeem. Technologie die je Q8 beter moet laten sturen, terwijl je niet inlevert op comfort. Is het idee.

ABT Body Control maakt van je Audi Q8 een fijnere auto

ABT Body Control is een combinatie van twee systemen: ABT Level Control (ALC) en ABT electromechanical Active Roll Stabilisation (eAWS). Nou, dat klinkt allemaal weer heel complex.

Die twee technieken werken samen om de koets van je Q8 onder alle omstandigheden strak in het gareel te houden, terwijl de luchtvering en demping continu worden aangepast aan je rijstijl en de situatie.

Het systeem werd getest op de Nürburgring en is inmiddels gehomologeerd voor straatgebruik. Volgens ABT resulteert dat in minder rolneigingen in bochten en daarmee een betere wegligging. Strakker stuurgedrag in je Audi dus. Mooi.

Koffiemodus

De ABT Level Control kan, afhankelijk van de rijmodus, je Q8 tot wel 40 mm lager op de wielen zet. In Comfort-modus zakt de auto tot 25 mm lager dan standaard, wat al een merkbaar effect heeft op de aerodynamica en rijstabiliteit. In Dynamic-modus komt daar, afhankelijk van de snelheid, nóg eens 15 mm bij.

Uniek is de zogeheten Coffee-modus, waarbij de Q8 tot 80 mm omlaag kan zakken wanneer hij stilstaat. Niet alleen oogt het lekker voor al die verlagingsverslaafden onder jullie, het maakt ook het in- en uitladen van je krat bier een stuk makkelijker.

eAWS: Geen geslinger meer in bochten

Waar ALC zich bezighoudt met hoogte, houdt het electromechanical Active Roll Stabilisation (eAWS) zich bezig met de zijwaartse controle van de carrosserie. Via elektromotoren op beide assen en verstelbare dempers op elk wiel wordt de carrosserie actief gestabiliseerd. In bochten betekent dat: minder overhellen en meer precisie.

In Comfort-modus kiest het systeem juist voor een zachtere afstelling, wat vooral op lange snelwegritten en bij oneffen wegdek tot meer rust in de cabine leidt. Kortom: sportiviteit waar het moet, comfort waar het kan.

Kost dat?

Het complete ABT Body Control-systeem , dus inclusief ALC én eAWS, kost €5.490, inclusief btw, inbouw en TÜV-goedkeuring. Dat is de Duitse prijs, in Nederland zal het nog iets hoger komen te liggen.

Het is beschikbaar voor de Audi Q8 TFSI e Hybrid, SQ8 en RSQ8, mits ze af fabriek zijn uitgerust met luchtvering en standaard eAWS. Heb je al ALC aan boord, dan is eAWS los bij te monteren. Een prijzige ingrijp, maar op de prijs van een Q8 valt het ook wel weer mee toch?