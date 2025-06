CBR moet op zoek naar een nieuwe directeur

Een nieuwe slinger aan de banencarroussel, wie wordt er directeur van het CBR?

Er is een vacature bij het CBR want kereltje Pechtold krijgt een functie elders. De voormalig D66-leider en aspirant-vastgoedmagnaat uit Wageningen gaat wat anders doen.

De vroegere veilingmeester mag de raadsvergaderingen in Delft gaan afhameren. Tevens de geboortestad van de goedlachse aartsvijand van Greet. Dat betekent dat het CBR dus een nieuwe directeur zoekt.

Naast Algemeen Directeur van het CBR heeft Alexander Pechtold ook nog een hele rits aan nevenfuncties. Zo is hij onder meer, voorzitter van de Raad van Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, voorzitter van de Stuurgroep Renovatie Binnenhof en lid van het Comité van Aanbeveling van Museum Prinsenhof in Delft. Benieuwd of hij dat allemaal gaat combineren met de functie van burgervader.

Puinzooi bij CBR

Waar de Delvenaar na de puinhopen van acht jaar paars en een enorme verkiezingsnederlaag de partij van Van Mierlo en “touwtje uit de brievenbus” Terlouw weer op de kaart zette, is de uitdaging bij het CBR pittiger gebleken.

Het is daar namelijk nog steeds een puinhoop. Toen hij in november 2019 nog net voor coronapandemie aantrad liep alles op zich nog wel, maar de hele covidperiode heeft enorme wachtlijsten opgeleverd die blijkbaar maar moeilijk weg te werken zijn.

Recent hadden we natuurlijk nog Britt-gate en ondanks zijn herbenoeming in 2023 lijkt het erop dat hij eieren voor zijn geld kiest en in de prinsenstad zijn heil gaat zoeken. Veel succes en plezier namens ons natuurlijk.

Wie wordt er dan directeur van het CBR?

Dan kan het grote speculeren beginnen! De banencaroussel kan gaan draaien. Stikstof debacle Christianne van der Wal is al aangesteld bij de Bovag, dus die wordt het alvast niet.

Zou Barry Madlener een mooie optie zijn? Hij heeft de nodige ervaring opgedaan als minister en weet precies waar je wel 130 mag rijden en waar niet. Hij weet ook waar de komende jaren wel, en waar niet aan de weg gewerkt wordt. Enige nadeel, hij is politicus namens de PVV en die doen het dan weer meestal niet zo goed in de banencaroussel. Lees: ze doen niet mee.

Enige uitzondering op de PVV-smet lijkt Ingrid Coenradie. De staatssecretaris zat namens Geert in het kabinet maar keerde zich openlijk tegen de grote leider. Wellicht levert haar dat een beloning op van het establishment?

Spannende zomer voor CBR

Waarschijnlijker is dat de nieuwe directeur uit spelonken van de gevestigde partijen komt. Wie tipt Klaas Dijkhof? Of misschien verdwijnen er de komende maanden nog de nodige dolken in ruggen van PvdA-prominenten en komt daar nog een duveltje uit een doosje.

Alexander Pechtold wordt, naar het er nu naar uitziet, op 5 september 2025 geïnstalleerd, dus het “kartel” kan nog uitgebreid vergaderen over wie het baantje bij het CBR verdient. Het wordt een spannende zomer. Wie verdient er volgens jullie dit prestigieuze baantje?

