VVD stelt kamervragen over gestegen BPM

Sinds 1 september 2018 is de WLTP-cyclus actief als vervanger van de NEDC-cyclus. Deze nieuwe methode is realistischer en heeft tot gevolg dat auto’s op papier meer uitstoten. Dit heeft weer tot gevolg dat de BPM is gestegen op nieuwe auto’s. Hoe meer vervuilend de auto is met de nieuwe methode, hoe hoger het BPM-verschil.

Vorig jaar was het toenmalige staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) van Financiën die stelde dat de WLTP-invoering niet tot een hogere BPM moest leiden. Hoewel iedereen op z’n klompen kon aanvoelen dat dit wel ging gebeuren, wilde het kabinet eerst de gevolgen afwachten. De verkopen over het eerste halfjaar laten zien dat er inderdaad sprake is van een BPM-stijging. Blijkbaar zijn ze in Den Haag dan ook wakker geworden, want er gaan kamervragen komen over de gestegen BPM. Nota bene van de VVD, want het zijn Helma Lodders en Remco Dijkstra die aan de bel trekken. Tegenover BNR Nieuwsradio stelt Lodders dat er nu echt dingen moeten gaan veranderen. Gênant is het wel. Al in november 2018 trokken zowel de BOVAG als de RAI Vereniging aan de bel dat de BPM zelfs kan verdubbelen met de WLTP-methode. Toen was diezelfde politiek nog nergens te bekennen.

Tegenwoordig is Menno Snel (D66) staatssecretaris van Financiën. Aan hem en aan Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) de taak om met antwoorden te komen op de gestelde kamervragen. Het gaat om 11 vragen waar onder andere de kwestie ter sprake komt wanneer er een aanpassing van de BPM-tabellen gaat komen. Voorlopig gaat er nog niets concreets veranderen. Ondertussen heeft de overheid 15 procent méér BPM binnengeharkt in het eerste halfjaar van 2019 in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden.

Fotocredit: @hhitalia via Autojunk