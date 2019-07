Skoda lanceert facelift vijfdeurs Superb

De gigantische leaselieveling van de lage landen is opgefrist.

Jaren geleden, in de jaren ’90, gaf toenmalig Volkswagen Group-opperbaas Ferdinand Piëch aan wat de bedoeling was van alle aangekochte merken. Van luxemerken als Bentley en Lamborghini was het vrij duidelijk. Maar wat te doen met Seat en Skoda? Seat moest het Alfa Romeo van het concern worden, Skoda een soort Volvo.

Met Seat stoeit Volkswagen nog altijd een beetje, maar met Skoda scoort het merk enorm goed. De auto’s zijn eigenlijk Volkswagens in de ware zin van het woord. Met name de Octavia en Superb zijn uitstekende aanbiedingen. Ze zijn net even wat ruimer dan hetgeen de concurrentie biedt, tegen zeer acceptabele prijzen. Tel daarbij de keurige lijnvoering erbij op en je hebt een zakelijk verantwoorde auto die je ook privé uitstekend kunt inzetten. De Superb combineert bijna E-segment ruimte voor een D-segment prijs en is een van de meest populaire auto’s in zijn segment. Inderdaad een soort budget Volvo, dus.

De Superb is nu voorzien van een facelift. Er gingen al wat geruchten rond van Skoda’s grootste. De Superb in stationwagon uitvoering kwam al voorbij, nu is de hatchback aan de beurt. Je kan hem eenvoudig herkennen aan de plattere koplampen, die de auto net even een assertiever aangezicht geven. De achterkant toont wat chiquer, mede dankzij het groot uitgeschreven S K O D A op de achterklep. Het interieur kreeg een welkome opfrisbeurt. Dat was niet heel erg slecht, maar kon wel wat sjeu gebruiken.

Ondanks de dalende populariteit zet Skoda vol in op de nieuwe generatie EVO-dieselmotoren. De 2.0 TDI levert 150 pk is voorzien van een handbalk met zes verzetten. Een zeventraps DSG is optioneel leverbaar. Voor wie geen zin heeft in een diesel, is er nu de Superb iV. Dit is een plug-in hybride versie. Deze combineert een 1.4 TSI viercilinder motor met een elektromotor. Met deze versie kun je tot 55 km op een accu rijden. In totaal is de Superb te verkrijgen met 7 verschillende motoren. Welke dat allemaal zijn, zegt Skoda nog niet. Wel dat de sterkste benzinemotor is voorzien van vierwielaandrijving, net als nu het geval is.

Aan het einde van de zomer kun je de opgefriste Superb bestellen. De eerste exemplaren worden verwacht begin 2020. Prijzen en exacte gegevens volgen in een later stadium.