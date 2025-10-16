De Volkswagen Touareg Final Edition is NIET de laatste Touareg

De grootste SUV van Volkswagen neemt afscheid. ‘Of toch niet?’

Het hing al even in de lucht, maar nu bevestigt Volkswagen het (slechte?) nieuws: de Touareg houdt op te bestaan. De opper-SUV binnen het VW-aanbod is van de troon gestoten door de Tayron. Volkswagen leidt het einde van de Touareg in met een Final Edition. We zetten onze vraagtekens bij hoe ‘final’ die ‘Final Edition’ daadwerkelijk is.

Onze twijfel heeft twee redenen. Ten eerste heeft Volkswagen al aangekondigd dat de bekende modelnamen ingezet worden bij de volgende generatie EV’s. Kijk maar naar de ID. Polo. Zo’n toekomst zou ook weggelegd kunnen zijn voor de Touareg. Volgens de geruchtenmolen komt er inderdaad een ID. Touareg.

Reden nummer twee is al wat betrouwbaarder. Volkswagen opent namelijk het persbericht over de Touareg Final Edition met de volgende zin: ”De productie van het Touareg-model met verbrandingsmotor eindigt in 2026.” Dat is wel een hele duidelijke hint, toch? VW hoeft het ”met verbrandingsmotor”-gedeelte helemaal niet op te schrijven als de hele Touareg-lijn verdwijnt. Dus: de Touareg met verbrandingsmotor gaat weg, laat de volledige elektrische versie maar komen!

Volkswagen Touareg Final Edition

We hebben het dus niet over de allerlaatste Touareg, maar de laatste Touareg met een uitlaat. Het afscheidsnummertje krijgt wat “FINAL EDITION”-opschriften (denk aan een badge aan de bestuurderskant, op de versnellingspook, dashboardbekleding en de dorpels) en gegraveerde raamlijstjes. In Nederland kun je de gewone Touareg alleen nog uit voorraad bestellen, dus verwacht niet dat ‘ie hier een eenmalige terugkeer maakt in de configurator.

In Duitsland kun je de Final Edition natuurlijk wel bestellen. De Oosterburen kunnen zelfs kiezen uit verschillende uitvoeringsniveaus, zoals Elegance, R-Line en R. Die laatste is de interessantste. Een 3,0-liter zescilinder met elektrohulp produceert 462 pk en 700 Nm. Daar betaal je wel flink voor: € 103.005. De instapper van de Final Edition kost er ten minste € 75.025.

Tot in de elektrische ID-toekomst, beste Touareg.