Nieuwe uitvoering van Toyota’s leukste model valt tegen

Dit trucje kennen we inmiddels wel.

Laat ik het volgende vooropstellen: de Toyota GR Yaris is een onwijs toffe auto. Ik – en velen met mij verwacht ik – ben Toyota enorm dankbaar dat ze het hebben aangedurfd om van hun degelijke hatchback een rallyauto te bouwen met homologatiespeciaaltje. Maar nu wordt het een beetje te veel van het goede.

Toyota ging richting de Tokyo Auto Salon 2026 met een teaser waarin topman Akio Toyota een nieuwe auto voorstelde. Het model zou ”een tweezitter met middenmotor” zijn. Collega-journalisten waren er als de kippen bij om de terugkeer van de MR2 aan te kondigen. Die kan later alsnog op de beurs worden aangekondigd, maar je verwacht zulk groot nieuws toch als eerste bekendmaking van een merk te horen. Of bereidt Toyota een ‘one more thing’-momentje voor?

Goed, een nieuwe GR Yaris dus. Of beter gezegd, alweer een aangepaste GR Yaris. Want naast een facelift kwamen er de GRMN-versie, WRC Edition, de versie op waterstof, de TGR Italy Limited Edition, de Aero Performance-versie, de Sébastien Ogier Edition en de Kalle Rovanperä Edition. En dan hebben we ze waarschijnlijk nog niet eens allemaal gehad. Je zou er GR Yaris-moe van worden.

Toyota GR Yaris Morizo RR

Kortom, de Toyota melkt de GR Yaris flink uit in veel verschillende ”speciale uitvoeringen”. Daar komt er vandaag nog eentje bij. Waar Ferrari een model vernoemde naar baas Enzo, doet Toyota dat met deze GR Yaris naar erfgenaam en topman Akio Toyoda. Of eigenlijk beter gezegd, zijn coureurspseudoniem Morizo.

Wat is er deze keer zo speciaal aan de extra uitvoering? Allereerst omdat Toyoda zelf direct betrokken is geweest bij de ontwikkeling ervan. De lessen die hij en Toyota Gazoo Racing hebben geleerd van de 24 Uur van de Nürburgring 2025 zijn volgens de makers gebruikt om tot deze GR Yaris te komen. Hier reed Toyoda onder zijn naam Morizo maar liefst 15 ronden in een race-Yaris.

Het Ring-pakket bestaat uit een aantal extra carrosseriedelen, zoals een grote koolstofvezel dakspoiler, maar ook andere zijskirts, een nieuwe voorbumper en een motorkap van koolstofvezel. Van binnen is er een stuur gemonteerd dat wat kleiner is dan normaal. De knoppenindeling is dan weer geleend uit de GR Yaris Rally2-rallyauto.

Onderhuidse magie

Het wordt pas echt spannend als we naar de zaken gaan kijken waar het blote oog niet snel komt. De ophanging is zo afgesteld dat de GR Yaris met gemak de oneffenheden op de Nordschleife kan bedwingen. De stuurbekrachtiging en de schokdempers zijn hier ook op aangepast.

Via de ‘Push Morizo’-knop kun je de Morizo-modus inschakelen. Deze stand vervangt de Gravel-modus. Druk op de knop en het koppel en vermogen worden gelijk verdeeld over de voor- en achterwielen door het 4WD-systeem.

De grootste tegenvaller

Er is op zich niets mis met een extra GR Yaris-uitvoering. De wereld wordt er niet slechter op, toch? Mijn probleem zit hem echter bij wat het had kunnen zijn. Toyota test namelijk ook met een GR Yaris met middenmotor. In de kofferbak ligt een 2,0-liter viercilinder turbomotor die naar verluidt 600 pk kan produceren.

We krijgen de viercilinder waarschijnlijk pas in een productiemodel te zien wanneer de ”tweezitter met middenmotor” wordt gepresenteerd. Of dat nou in de MR2 is of niet, in de GR Yaris past ie klaarblijkelijk ook. Waarom niet Morizo eren met een vierpitter-primeur in de Yaris?

Toyota gaat in het persbericht niet in op de aandrijflijn. Ik ga er dus vanuit dat er gewoon een 1,6-liter driecilinder met 280 pk in ligt. Nogmaals, ook niet verkeerd, maar ook niet speciaal genoeg meer na zoveel extra versies. Toch?