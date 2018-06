Vergelijking: de nieuwe Volvo S60 vs de oude

Met het aflossen van de oude S60 is de nieuwe 60-Serie van Volvo nu compleet. We kijken wat de nieuwe S60 achter zich laat.

De Volvo S60 zag in 2003 het levenslicht als indirecte opvolger van de S70. Laatstgenoemde was iets groter, maar ook duidelijk ouderwets aan het worden. Waar bij de V70 vast werd gehouden aan het idee van de 70-Serie, werd de S60 compleet anders. Daarom heette de V70 ook nog zo en werd de S60 geen S70. Vooral de ronde daklijn valt op, die de veelal hoekige S70 doet vergeten.

Waar Volvo nogal rommelde met hun gamma is de S60 een sterke naam gebleven. De V70 bleef, maar werd door het nieuwe model in 2007 omhoog geschoven en de sedanversie ervan was niet langer de S60, maar de S80. De S60 werd niet afgelost en bleef, weliswaar in gefacelifte vorm, nog drie jaar langer leven dan de V70. Toen hij in 2010 afgelost werd door een nieuw model, kreeg hij een estate-broer die kleiner is dan de V70: de V60.

In die samenstelling maakte Geely er weer een overzichtelijk geheel van door drie “series” naast elkaar te zetten. De S90 (sedan), V90 (estate) en XC90 (SUV) pakken de topklasse, de S40 (?), V40 en XC40 pakken het instapsegment en daar precies tussenin valt de 60-Serie. De V60 en XC60 waren al bekend, nu is hij compleet door de geheel nieuwe S60, die het oude model na acht jaar aflost.

Na acht jaar en een facelift was het dan ook echt tijd voor de tweede generatie S60 om afgelost te worden en de nieuwe S60 doet dat met verve. De auto wordt goed ontvangen door het publiek en vooral de sportiviteit van de middenklasser wordt benadrukt door Volvo zelf. Daarmee is er een wereld van verschil tussen de nieuwkomer en zijn voorganger. We nemen ze eens grondig door.

Exterieur

Als we de facelift van de V40 meerekenen is de S60 alweer de achtste Volvo die de nieuwe designtaal hanteert, gekenmerkt door de “Thor”-dagrijverlichting in de koplampen. Daarmee is de auto gelijk veel duidelijker geïntegreerd in het familiegezicht. Naar mijn bescheiden mening lijkt hij zelfs iets te veel op grote broer S90. De oude S60 had een beetje vreemde proporties, wat vooral te maken had met de korte motorkap en de hoge bips. De nieuwe S60 zet daar een streep onder en oogt veel conventioneler, zonder saai te zijn. Al ligt dat ook misschien aan de rode kleur met R-Design pakket.

De achterkant is opvallend gelijk, met de “boemerangvormige” achterlichten, maar ook hier moet je dan echt in de details duiken. Verder lijkt hij namelijk totaal niet op de oude S60.





Interieur

In het interieur van de oude S60 is de tand des tijds duidelijk te zien. Goed, digitale meters en een groot infotainmentscherm is helemaal van nu, maar vooral aan de gigantische onoverzichtelijke knoppenbrij in de middenconsole valt de leeftijd te zien. Bij de nieuwe S60 is ook het interieur helemaal in lijn met “het nieuwe Volvo”. Wat dat betekent: weinig tot geen knoppen, een gigantisch aanraakscherm en nadruk op materiaalgebruik. Ook in de S60 heb je daarom een rustige, overzichtelijke werkplek. Al was er niks mis met de oude S60 van binnen, de nieuwe pakt het totaal anders aan.





Techniek

De oude S60 heeft in zijn tijd een hele rits aan motoren in het vooronder gekregen, benzine- en dieselmotoren variërend van 1.6-jes tot hybrides en een Polestar als zes- en vierpitter. De huistuner van Volvo heeft zich ook bemoeid met de nieuwe S60 en de 405 pk sterke T8 Twin Engine is daar het harde bewijs van. Verder komt er een T6 Twin Engine en een T5, geen diesels meer.

Conclusie

De tweede generatie S60 was een “niks mis mee”-auto. Het bewijs daarvan is het feit dat de auto het acht jaar heeft volgehouden. In het laatste jaar werd echter wel duidelijk dat de auto oud werd, hij paste niet meer in de nieuwe designtaal. De nieuwe S60 doet het compleet anders, maar mag hopelijk op eenzelfde succes rekenen als zijn voorganger. De voortekenen zijn er in ieder geval.