Dit ben je kwijt voor een kakelverse Corsa

We hebben de prijzen binnen!

Het huwelijk tussen Opel en PSA begint nu in een stroomversnelling zijn vruchten af te werpen. Er zijn modellen van Opel die eerder dan gepland uit productie worden gehaald en er komen van populaire modellen extra snel een opvolger.

Bij de nieuwe Opel Corsa is het een beetje tweeledig. De laatste Corsa is pas 5 jaar oud, dus een opvolger is relatief vroeg. Aan de andere kant was de Corsa ‘E’ (zoals de Corsa van 2014 tot 2019 heet) technisch gelieerd aan de Corsa D, die al sinds 2006 op de markt was. De nieuwste Opel Corsa is een stuk lichter dan voorheen, dus dat belooft veel goeds op het gebied van rijeigenschappen, verbruik en motorrijtuigen belasting. Er is al veel bekend over de Corsa, het enige wat nog rest is: de prijzen. Die zijn nu bekend.

De Corsa is er namelijk vanaf 16.999 euro. Voor dat geld heb je een ‘basis’-Corsa, een Edition, GS Line en Elegance. Wat voor motor dit exact is, is niet bekend. Het gaat om ‘benzine- en dieselmotoren met vermogens tussen de 75 en 130 pk’, waaronder een nieuwe 1.2 Turbomotor. De Opel Corsa is optioneel leverbaar met een achttraps automaat. De Corsa Edition, waarvan het belangrijkste eigenschap de aanwezigheid van airconditioning is. De sportieve GS is er vanaf 21.999 euro. De luxe Corsa Elegance kost eveneens 21.999 euro.

Lease is ook mogelijk. Vanaf 239 per maand rijd je een nieuwe Corsa voor 60 maanden en 10.000 km per jaar. Dat is niet eens een kale basisversie, met een 1.2 Edition met 100 pk. Private Lease is mogelijk vanaf 269 euro per maand. De vijfde generatie Opel Corsa is per direct te bestellen. Als je ‘m nu bestelt, kun je aan het einde van dit jaar er al in rijden.

Prijzen concurrentie

Volkswagen Polo 1.0 65 pk Trendline: € 17.820

Ford Fiesta 1.1: € 17.235

Renault Clio TCe 100 Life: € 17.290