“In 2020 betalen we 200 miljoen euro te veel BPM”

BOVAG en RAI Vereniging zijn furieus.

Snelle situatieschets: auto’s in Nederland zijn duur. Dat wist je waarschijnlijk al. Ook is vrij bekend hoe het komt: bij elke auto wordt een flinke som BPM berekend. Deze luxebelasting is op papier een goed idee, helemaal nu de BPM kunstmatig omhoog gegooid kan worden voor milieudoeleinden. Aangezien je op een elektrische auto geen BPM betaalt, is het een stimulans. Echter, in een wereld waar de elektrische auto nog middenin zijn doorbraak zit, is het logische alternatief een auto met een brandstofmotor. Voor die auto’s is er slecht nieuws: de prijzen gaan kunstmatig omhoog. Door de overgang van NEDC naar WLTP heeft de overheid door TNO een onderzoek laten doen om de nieuwe BPM-tabellen te kunnen berekenen. BOVAG en RAI Verenging waren al van mening dat dit helemaal geen juiste maatregel was, maar nu hebben zij eigen onderzoek laten doen door KPMG.

De tarieven die de overheid gaan rekenen zijn veel te hoog. Het zou gaan om 200 miljoen euro te veel BPM per jaar als de tabellen worden aangepast op 1 juli 2020. BPM wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van een auto en volgens WLTP pakt dat voor veel auto’s negatief uit. In theorie betekent het dat de grote en zware auto’s, die meer CO2 uitstoten, het hardst gepakt worden met deze maatregel: dat is een goed streven. Het blijkt juist dat de klappen vallen bij kleine(re) auto’s. Omdat hierbij ook de WLTP-uitstoot tegenvalt, schiet de BPM omhoog. KPMG constateert ook dat de overheid vanaf 1 september 2017 tot en met 1 juli 2020, de kas met 650 miljoen euro teveel gespekt wordt.

De twee automobiele belangenorganisaties kun je nu echt niet kwader krijgen. Steven van Eijck, de voorzitter van RAI Vereniging, zegt bijvoorbeeld:

Het ministerie is al weken op de hoogte van de uitkomsten van het KPMG-onderzoek maar legt zonder overleg alles naast zich neer. Ondanks alle nieuwe feiten, betaalt de automobilist weer de rekening en moet de autokoper nog dieper in de buidel tasten voor een schone, zuinige nieuwe auto. De nieuwverkopen staan nog meer onder druk en dat staat bovendien haaks op ons streven naar een duurzamer wagenpark, dat minder uitstoot. Het is nu aan de Tweede Kamer om zo snel mogelijk in te grijpen en een einde te maken aan deze vertoning.

Wat Van Eijck probeert te zeggen is dat je de redenatie van de overheid moet omkeren: nieuwe auto’s zijn juist goed voor het beperken van uitstoot. Door de WLTP-cyclus worden autofabrikanten zo streng binnen de normen gehouden dat zelfs de grootste en dikste auto’s niet teveel CO2 uit de auspuff blazen. Immers, als de nieuwe auto’s te duur worden, wordt er veelal uitgeweken naar een tweedehands exemplaar waar de normen van 2019 helemaal niet relevant zijn. Kortom: de nieuwkoper trekt (onnodig) de knip, iets wat we bepaald niet moeten stimuleren.

Peter Niesink van BOVAG wil ook niks dan actie:

Dit is echt onbestaanbaar. Hier is sprake van een structurele verhoging, terwijl toenmalig staatssecretaris Wiebes van Financiën had beloofd dat de autokoper niet de dupe zou worden van de invoering van de WLTP en dat de overgang ‘budgetneutraal’ zou plaatsvinden. Dat is niet het geval en nieuwe auto’s zijn nu nog duurder gemaakt. En dan gaat het dus om vele honderden miljoenen! Wij vragen de Tweede Kamer om het Kabinet aan de eerdere toezeggingen te houden. Hiervoor moet de aangekondigde BPM-tabel worden aangepast en de te veel betaalde BPM gecompenseerd.

En zo gaat de BPM-soap verder. Dat de overheid in een overgangsperiode zo’n beslissing maakt valt te begrijpen, maar als de redenatie weerlegd wordt en het gaat om honderden miljoenen euro’s, dan hebben RAI en BOVAG een punt dat er gewoon iets moet veranderen.

Image-credit: iemand die in 2020 enorm de dupe zal worden van de BPM-tarieven, via Autojunk.