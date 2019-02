ABT maakt van A6 op twee na ultieme wintersport-mobiel

Achterstand door techniek?

We geven vaak af op Audi’s. In sommige gevallen terecht, in veel andere gevallen omdat het gewoon makkelijk scoren is. Olieboten, onderstuurkampioenen en mobiele pinpassen zijn eenvoudige nickname’s voor diverse, vaak dure, Audi’s. Dat Audi met de R8 een sportwagen maakt met middenmotor en godsgruwelijk heerlijke atmosferische tiencilinder laten we dan natuurlijk buiten beschouwing. Nuances zijn nooit leuk bij het maken van grappen.

Er is echter iets wat Audi wel erg goed doet en dat zijn de zogenaamde wintersportmobielen. Natuurlijk zijn deze niet exclusief voor die vakanties gebouwd, maar die Audi stationwagons excelleren er wel. Lange rechte stukken in enorm tempo afraffelen, terwijl het verbruik nog enigszins meevalt. Het stoïcijnse rijgedrag past juist goed bij de koude weersomstandigheden. Dat je met een oude Jaguar met winterbanden ook in de Alpen terecht kunt komen, doet daar verder niets aan af.

Maar Audi is niet meer de ultieme kampioen op deze discipline. De Mercedes-Benz E400d 4-Matic Estate (340 pk) en BMW M550d xDrive Touring (400 pk!) doen het wat dat betreft beter. De Audi A6 TDI quattro heeft maximaal 286 pk. De armoe. Gelukkig heeft ABT Sportsline een passende oplossing, althans: voor deze winter. Op basis van de ’55 TDI’ hebben ze namelijk een ECU ontwikkeld die de originele vervangt.

Het resultaat mag er zeker wezen. Het vermogen stijgt van 286 pk naar 330 pk waardoor de prestaties iets meer in de buurt komt van zijn concullega’s: 0-100 km/u duurt nu in 5,5 seconden, twee tienden sneller dan voorheen. Er wordt geen woord gerept over meer koppel (zal toch wel?) of een hogere topsnelheid. Misschien is de grootste verrassing dat ABT zich redelijk heeft ingehouden qua uiterlijke opsmuk. Er is keuze tussen twee platte uitlaten of vier ronde items. Qua velgen is er keuze uit 21″ jetsers, voorzien van 255/35 rubber van Continental. Dat 21″ is weliswaar heel erg groot, maar niet meer zo bijzonder: ook op een eenvoudige A6 kun je deze maat bestellen. Tegen meerprijs, uiteraard. De kleur ‘Glacier White’ is volgens ABT heel erg bijzonder, misschien dat het er fraaier uitziet in het echt. De auto is te bewonderen op de Salon van Genève, die binnenkort plaatsvindt.