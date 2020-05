Wanneer komt die Tesla Semi nu een keer?

Mocht je willen weten wanneer de Tesla Semi komt, dan ben je niet de enige.

Het is de prangende vraag die iedereen lijkt te stellen: wanneer komt die Tesla Semi op de markt? Het is natuurlijk een beetje muggenziften. Het is namelijk heel erg makkelijk om af te geven op een Tesla die alwéér vertraagd is.

Elektrische vrachtwagen

Aan de andere kant: in 10 jaar tijd groeide Tesla van veredelde Lotus Elise ‘omkatter’ tot volwaardig fabrikant met vier modellen. En er zitten dus nog een paar in de pijplijn. Dat is serieus knap. Maar hoe zit het nu met die elektrische vrachtwagen? Is dat nog een dingetje?

In productie

Ja, op zich wel. Tesla is voornemens om de vrachtwagen daadwerkelijk in productie te nemen, ondanks het feit dat vrachtwagenverkoop, net als de verkoop van bedrijfswagens, een behoorlijk andere tak van sport is. De komst van de Tesla Semi is alleen, hoe verrassend, weer eens vertraagd.

Wéér uitgesteld

De eerste levering is vertraagd naar 2021. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we de auto al in 2019 op de openbare wegen konden zien. Dat werd al eens uitgesteld en nu dus wéér. Voor de bedrijven die een dergelijke auto willen kopen, werd het al sowieso een lastig verhaal. Tesla gaat de auto namelijk maar mondjesmaat leveren.

Beperkte beschikbaarheid

Je kan de elektrische vrachtwagen alleen in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland bestellen. De reden voor het uitstel is voor de verandering eens niet het coronavirus, alhoewel dat op termijn nog wel het geval zou kunnen zijn.

Nevada

Tesla heeft de beschikbare middelen heel erg hard nodig voor de Model 3 (China) en Model Y (Fremont). Ook moet de productie van de Model Y Berlijn en Shanghai worden opgevoerd. Als daar wat cash van binnen is, kunnen ze verder met de productie van de Semi, die in Nevada (VS) geproduceerd moet gaan worden.

Bijzonder snel

De Tesla Semi komt er in verschillende configuraties. Sowieso zijn ze zonder oplegger bijzonder snel: van 0-100 km/u moet in iets meer dan vijf tellen lukken. De Tesla Semi is helemaal volgepakt met accu’s. Het duurste model heeft een actieradius van zo’n 800 km, alhoewel kersvers vader Elon Musk aangeeft dat het eerder 950 km is.

Kleine actieradius

Beide getallen vallen overigens in het niet bij traditionele vrachtwagens. Een behoorlijk ouderwets, inefficiënt model met kleine brandstoftanks doet met gemak 1.250 km. Maar een nette DAF XF doet met twee vingers in de neus het dubbele. Ook een waterstof-vrachtwagen heeft met gemak een grotere range dan een EV-vrachtwagen. Aan de andere kant, in vergelijking met andere EV-trucks is de Semi qua range erg veelbelovend.