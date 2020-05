Meer informatie Audi TT opvolger bekend

We hebben eindelijk meer informatie over de Audi TT opvolger. Of we er blij van moeten worden, is een tweede.

De Audi TT is een van de belangrijkste auto’s uit de geschiedenis van Audi. Het was juist met deze betaalbare doch stijlvolle sportcoupé dat Audi zijn imago kon opvijzelen. Daarnaast wisten ze er ook een enorm aantal van te verkopen. Dat laatste zie je niet veel bij imageboosters, maar de TT was dus op meerdere vlakken een succes.

Aanzienlijk sportiever

Op dynamisch vlak was er echter wel reden tot morren, want de auto reed niet bijzonder spannend. De tweede en derde generatie waren aanzienlijk sportiever en strakker. Gek genoeg was dat niet waar het publiek om vroeg, want de verkopen daalden. De huidige TT is beter dan ooit en bijna niemand kijkt er naar om. Zonde.

Elektrische crossover

De verkoopcijfers van de TT zijn dusdanig slecht, dat Audi een opvolger al lang uit het hoofd gezet. Heel even werd er gedacht aan een praktischere vierdeurs coupé, maar dat idee werd al snel in het vriesvak gezet. In plaats daarvan kiest Audi voor de saaist mogelijke optie: een elektrische crossover… Serieus?

Audi eTTron

Ja, het is helaas serieus. Dat meldt het doorgans uitstekend geïnformeerde AutoBild. Die hebben de eerste informatie over de opvolger van de Audi TT. Het eerste is de naam, de Audi TT wordt de Audi eTTron, snap je hem? De auto is wel vrij compact, zo’n 4,35 meter lang. De auto wordt dus korter dan een Q3, lager ook trouwens. De gele auto (een TT Offroad concept) op de foto’s is ter illustratie om een idee te krijgen van het concept.

MEB-platform

De Audi eTTron staat op het overbekende MEB-platform, dat we natuurlijk kennen van de Volkswagen ID3. Op zich ook wel logisch, de TT had ook geen Audi-platform, maar die van een Volkswagen. Qua prestaties heeft de TT het overigens altijd goed gedaan en dat is met de eTTron niet anders. De instapper van de eTTron-range heeft een elektrische motor met 204 pk, die de achterwielen aandrijft. De actieradius bedraagt 350 kilometer.

400 pk

Wil je meer, dat kan dan ook. Het topmodel krijgt niet één, maar twee motoren die gezamenlijk 400 pk leveren. Dankzij het feit dat er een motor op de voor- en achteras zit, is deze Audi eTTron een heuse ‘quattro’. Dankzij grotere accu’s is een acteiradius mogelijk van 500 km. Wanneer de Audi eTTron exact verschijnt is niet bekend, maar de Duitsers gokken op 2021. De (Duitse) vanafprijs is 55.000 euro.