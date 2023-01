Audi komt met G-Klasse concurrent

Een G-Klasse concurrent van, eh, Audi? Da’s verrassend!

De Mercedes-Benz G-Klasse is een unieke auto. Het is eigenlijk een relikwie uit 1979, maar door allerlei updates en een rijke klantenkring alsnog in leven gehouden. Natuurlijk, Mercedes-Benz verkoopt nog de G350d en de G500, maar de G63 AMG is verreweg het populairst.

Het is uiteraard geen extreem grote markt, maar de marge per auto is enorm. De ontwikkelingskosten valleen heel erg mee. Al jaren krijgt de G-Klasse bekende Mercedes-techniek en aankleding.

G-Klasse concurrent van Audi?

Veel concurrenten heeft de G-Klasse niet. Als het gaat om ruige terreinwagens met een beetje luxe, zou je de Land Rover Defender kunnen noemen. Zelfs dat model heeft tegenwoordig een zelfdragende carrosserie. De G-Klasse staat nog altijd op een ladderchassis.

Het klinkt een beetje vreemd dat uitgerekend Audi komt met een G-Klasse concurrent. Audi staat toch een beetje voor Vorsprung Durch Technik, aldus hun eigen slogan. En toch gaat het gebeuren, zo meldt Autocar. De huidige Auto-baas is namelijk voornemens om het project groen licht te gaan geven.

Platform

Welk platform Audi gaat gebruiken is niet helemaal duidelijk. Wel dat het PPE-platform níet geschikt is voor een G-Klasse concurrent van Audi. Ook zal men niet op het Ford Ranger/Volkswagen Amarok-platform aan de slag gaan.

De productie staat in de planning voor 2027. Uiteraard zal de G-Klasse concurrent van Audi geheel elektrisch zijn. Nu is de G-Klasse dat NU nog niet, maar zoals iedereen weet zal de legendarische offroader van Das Haus als EQG gewoon zijn carrière vervolgen.

Hoe de G-Klasse concurrent van Audi eruit komt te zien: geen idee. Het kan geen moderne interpretatie worden van de Kubelwagen met leren bekleding en elektromotor. Op de foto’s in dit artikel zie je (naast G-Klasses) een Audi AI:TRAIL quattro, die er zelfs voor 2027 wel heel erg futuristisch uitziet. Uiteraard houden we je op de hoogte!

