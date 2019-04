Wat is Toyota van plan met dit wonderlijke sportautootje?

Vragen, o-zoveel vragen.

In autoland is iets vreemds aan de hand. Toen sommige oplettende media deze week stuitten op patentafbeeldingen van een mogelijke nieuwe sportauto van Toyota, was de vreugde alom groot. Het autootje was schattig en zag er potent genoeg uit om voldoende plezier in te kunnen beleven, alsmede het straatbeeld op te leuken. Vandaag blijkt echter dat de patentafbeeldingen enigszins achterhaald zijn, want in Japan schijnt de autofabrikant al maandenlang een daadwerkelijk prototype van de auto te promoten.

Zoals we op de ‘nummerplaten’ van de Toyota kunnen lezen, hebben we hier met de zogenaamde ‘La Coupe’ te maken. Het is raadselachtig hoe een auto als deze zo lang onder de radar heeft kunnen blijven vliegen, maar toch is dit precies wat er is gebeurd. Hoewel ongeveer een dozijn mensen de auto sinds vorig jaar oktober op social media hebben geplaatst, is er bij het merk zelf beduidend weinig – zeg maar gerust niets – over het wagentje te vinden. Zoekopdrachten leveren evenmin iets op. Vreemd, want Toyota zelf lijkt de auto op zijn zachtst gezegd niet te hebben verborgen voor het publiek.

Hoewel er dus praktisch niets bekend is over de La Coupe, kunnen we aan de hand van de foto’s in ieder geval het een en ander concluderen. De La Coupe is, jawel, een kleine coupé. Ondanks het feit dat het om een prototype schijnt te gaan, krijgen we de indruk dat hij tot op zekere hoogte rijp is voor productie. De vormen zijn hooguit jeugdig en speels, extreem zijn ze allerminst. Daarbij lijkt ook het interieur netjes en relatief normaal.

Natuurlijk kunnen we enkel speculeren over de exacte configuraties die Toyota aan zal bieden, als het überhaupt besluit de La Coupe in productie te nemen. Dat gezegd hebbende, afgaande op het logo op de auto mogen we stilletjes verwachten dat er tenminste één of meerdere hybride of zelfs volledig elektrische versies komen. Toyota gebruikt de blauwe gloed om aan te tonen dat de auto in kwestie milieuvriendelijk is.

Zoals gezegd hebben we momenteel vooral een hoop vragen over dit prototype, dus we hopen spoedig meer te weten te komen zodat we dit met jullie kunnen delen.