Autoblog advies: wat kun je allemaal leasen voor 950 euro?

Door de bomen het bos niet meer kunnen ziet. Het kan je zomaar overkomen. Zo was ondergetekende op zoek naar een nieuwe televisie. De keuze is werkelijk reuze: OLED, QLED, HDR, HDR10, DolbyVision, LCD-LED, LCD, 4K, 8K en ga zo maar door. In de showrooms word je standaard naar een uitgaand model geleid waar toevallig korting op zit. Toch is ook dat toestel nog 60 procent duurder dan dat het beschikbare budget toelaat…

Met auto’s is hetzelfde mogelijk. Neem Autoblog lezeres Claudia. Zij mag binnenkort voor het eerst een auto gaan leasen van de zaak. Omdat het haar eerste leaseauto is en het budget fors uitvalt, vallen enorm veel auto’s in het budget. Maar welke moet je dan kiezen? Goede vraag!

Claudia wil het liefst een elektrische auto leasen. Ze maakt niet enorm veel kilometers, dus wegen de nadelen daarvan (relatief korte actieradius) niet zo heel zwaar. Op dit moment rijdt ze in een Audi A3 e-tron. Mede dankzij die auto houdt ze van Duitse auto’s, terwijl Volvo eigenlijk een no-go is. Als het echt niet anders kan, is een auto op benzine te overwegen, maar liever dus een EV. De wensen en eisen van Claudia vind je in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Audi A3 e-tron Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 950 p.m. Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Elektrisch Reden aanschaf andere auto: Huidige auto mag eruit Gezinssamenstelling: We zijn met zijn vieren Voorkeursmerken /modellen: Duits merk No-go modellen / merken: Volvo

Wat mis je door de no-go’s?

Nederland is traditioneel een Volvo-land met zeer veel trouwe klanten. Dat kan ervoor zorgen dat er ook mensen zijn die automatisch een antipathie ontwikkelen. Ondanks alle verjongingskuren die het merk heeft ondergaan, blijft het een merk met een veilig doch belegen imago. Toch willen we aanraden om heel even in de gaten te houden wat Volvo op korte termijn gaat doen, want de elektrische XC40 is namelijk aangekondigd. Die auto zou zowel qua eisen als financiën werkelijk perfect in het plaatje passen. Van alle Volvo’s die op dit moment gebouwd worden, is de XC40 de meest eigenwijze en recalcitrante. Daarmee is de auto een soort Jort Kelder op wielen: trappen tegen de gevestigde orde, terwijl iedereen weet dat ‘ie daar gewoon bijhoort.

Tesla Model 3 Performance Dual Motor AWD

€ 915 p.m.

De ‘heetste’ auto op dit moment is de Tesla Model 3. Dan doelen we niet op diens vermeende gevoeligheid voor spontane ontvlamming, maar wel diens populariteit. De introductie van de auto doet denken aan die van de Alfa Romeo 156 een dikke twintig jaar geleden. Dat je zo’n gave sedan kunt leasen in plaats van de standaard generieke leasewagens! De hype is overigens wel degelijk ergens op gebaseerd. De auto rijdt uit de kunst, de prestaties zijn puik te noemen en je kunt op een volle accu echt een behoorlijke afstand afleggen. Verwacht alleen geen speciale deals of andere incentives.

Opel Ampera-E Business Executive

€ 700 p.m.

Als volledig elektrisch een wens is, is deze auto The Next Big Thing. Ergens is de Opel Ampera-E minder sexy dan de Tesla. Maar de Ampera is ook een stuk voordeliger, wat tevens scheelt in de bijtelling. Het is daarbij absoluut geen verkeerde auto, deze Ampera-E. Dankzij de compactere maatvoering is het een geweldige auto voor het verkeer door stedelijke gebieden. Qua vermogen en reikwijdte hoef je je ook geen zorgen te maken. Het is alleen een lastige businesscase voor Opel. Voor ietsje meer heb je een instap Model 3. En dankzij 4 procent bijtelling tot 50.000 euro, maakt de hogere nieuwprijs van de Model 3 onder de streep niet zo heel erg veel verschil.

KIA E-Niro ExecutiveLine

€ 680 p.m.

Moeten we de KIA E-Niro wel gaan aanraden? Het is namelijk bijzonder lastig om beslag te leggen op een exemplaar. Als je nu bestelt, bestaat de kans dat je twaalf maanden moet wachten. De Kia Niro is een van de eerste betaalbare elektrische auto’s met een acceptabele actieradius. Het is daarbij een compacte crossover, dus helemaal hip. Laat je niet afschrikken door de badge ‘KIA’, dit is een keurige auto. Natuurlijk, het is geen Audi qua interieur, maar het is allemaal prima voor elkaar. Mocht je de Kia te saai vindt ogen; er is ook een fractioneel spannendere Hyundai variant. Ook de Kia e-Soul is een guitig alternatief.

BMW i3S Executive Edition (I01)

€ 710 p.m.

Een duurdere badge in combinatie met een hoger prijskaartje hoeft echt niet altijd de betere auto op te leveren. Dat bewijst de BMW i3. Het was bij introductie een van de eerste compacte elektrische auto’s die niet een monsterbedrag kostte. Maar de auto is inmiddels door de tijd ingehaald. De BMW i3 is duurder dan de ongeveer even groter E-Niro, maar je komt op een volle accu minder ver en laden duurt langer. Toch blijft de auto wel iets bijzonders. Het chassis is van koolstofvezel, wat uniek is in deze klasse. Zeker als i3S is de auto niet te versmaden. De i3 krijgt met de ‘S’-toevoeging een sterkere motor en bovenal een stoerdere uitstraling. Nog een voordeel is dat je er minder lang op hoeft te wachten.

Polestar 2

€ n.n.b.

We weten het, Claudia wil liever geen Volvo. In principe is Polestar een submerk van Volvo en als je de auto ziet, kun je ook zeer zeker wat Volvo-esque lijnvoering ontdekken. In technisch opzicht verwachten we dat de elektrische XC40 en deze Polestar 2 veel op elkaar zullen lijken. Qua prijs wordt de Polestar wat duurder. Het zal de ultieme salonfähige auto van de Zuidas worden: geheel elektrisch, premium en níet Duits. Inhoudelijk kunnen we er nog weinig over zeggen, maar mocht je even de tijd hebben alvorens er besloten moet worden: de auto zal zeker de moeite waard zijn om te bekijken.

YOLO: Audi A5 Cabriolet 40 TFSI design (B9)

€ 910 p.m.

Het zal iedereen wel opgevallen zijn dat we bij lange na niet in de buurt kwamen van het bedrag dat op maandelijkse maand besteed kan worden. De reden daarvoor is heel erg logisch: er zijn gewoon nog niet voldoende elektrische auto’s in dat specifieke segment. Wil je toch het hele bedrag opmaken én vind je bijtelling geen probleem, dan behoort een Audi A5 Cabriolet tot de mogelijkheden. Maak niet de fout door te kiezen voor een S-Line uitvoering, die zijn te hard geveerd terwijl de auto verre van sportief is. De A5 Cabriolet is een uitstekende cruisemobiel en in de juiste uitvoering bijzonder stijlvol. Houd wel rekening met opties, want zonder problemen kun je voor 30 mille extra aan opties aanvinken, waardoor de auto niet meer in het budget valt.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!