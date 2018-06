Wat je moet weten over het ultieme ‘Ring record

Die 'Ring tijd ken je natuurlijk al. Maar wat moet je eigenlijk nog meer weten?

Vandaag is er geschiedenis geschreven door Porsche. Met de 919 Hybrid Evo werden een paar rondjes over de Nordschleife gedaan. Het resultaat mag inmiddels bekend zijn, het oude record van Stefan Bellof werd aan diggelen gereden. We hebben dus gehoord wat de tijd is, de beelden zijn inmiddels ook vrijgegeven. Toch zijn er een paar getallen die we je niet wilden onthouden!

233,8 km/u

Om de op deze baan een tijd neer te kunnen zetten van 5 minuten en 19,55 seconden, moet je hard gaan. Heel erg hard. De gemiddelde snelheid bedroeg 233,8 km/u. Wie weleens een rondje in zijn eigen auto over de Nordschleife heeft gedaan, weet dat 233 km/h aantikken al een behoorlijke opgave is.

369,4 km/u

Op het rechte stuk, waar je tijdens de Touristenfahrten de baan oprijt, behaalde de 919 Hybrid Evo zijn topsnelheid van bijna 370 km/h. Gezien de specificaties van de auto valt dat best mee. Maar op zo’n smalle baan als de Nordschleife zal het wel veel sneller aanvoelen.

51,58 seconden

Zo veel seconden is de nieuwe rondetijd sneller dan het oude record, dat nog op naam stond van Stefan Bellof. Nu zijn er wel een paar kanttekeningen te plaatsen. De tijd van Bellof werd gehaald tijdens de kwalificatie in een Porsche 956. Dus tijdens een raceweekend in een legale raceauto. De 919 Hybrid Evo voldoet aan geen enkel reglement en mag dus niet aan welke race dan ook deelnemen. Ook hebben ze een mooie dag ervoor uitgezocht. Daarbij is de baan nu ook een stuk sneller dan vroeger het geval was. Dus helemaal eerlijk is het vergelijk niet.

4 cilinders

Jazeker, je leest het goed. De snelste auto op de meest uitdagende baan ter wereld is voorzien van een viercilinder. De 2-liter V4 is voorzien van een gigantische turbo van Garett en levert 720 pk, 220 pk méér dan de race-919 Hybrid heeft. Dit vermogen gaat naar de achterwielen. Dan is er nog een elektromotor van 440 pk die de voorwielen van kracht voorziet, wat 40 pk meer is dan bij de 919 Hybrid. Het gezamenlijke vermogen is 1.160 pk.

849 kg

Dankzij extensief gebruikt van koolstofvezel weegt de 919 Hybrid Evo net zo veel als een redelijk aangeklede Lotus Elise. Dat is 39 kilogram minder dan de WEC-uitvoering van de 919. De reductie werd gedeeltelijk teniet gedaan door een sterkere wielophanging. Daarom werden alle items die niet nodig waren eruit gehaald, zoals de ruitenwisser, airconditioning, diverse sensoren, diverse elektronica en pneumatische krik. Ook heeft de 919 geen koplampen, die op de WEC-auto verplicht zijn.

50%

Mocht die topsnelheid aan de lage kant lijken, dat klopt. De 919 Hybrid Evo is afgesteld op zo veel mogelijk downforce. De ‘Evo’ genereert bijna 50% meer downforce dan de 919 Hybrid in WEC-specificatie.

42,8 cm

Voor grotere stabiliteit is de 919 Hybrid maar liefst 42,8 centimeter langer dan de gewone 919 Evo die wél mee mag doen aan WEC-races.