Wat we al weten over de Ioniq 6

De Ioniq 6 wordt de gaafste EV van de Zuid-Koreanen. En dan te bedenken dat de Ioniq 5 er ook al is.

Hyundai is lekker bezig op het moment op het gebied van elektrische auto’s. De Hyundai Kona Electric is een van de eerste ‘serieuze’ EV’s die je daadwerkelijk kunt gebruiken. Hetzelfde geldt voor de Hyundai Ioniq Electric. De Hyundai Ioniq 5 is nu misschien wel een van de beste EV’s onder de streep.

Dat succes gaat Hyundai uitbreiden met de Ioniq 6. Dat is een model dat – hoe kan het ook anders – boven de Ioniq 5 gepositioneerd is. De auto moet het vlaggenschip gaan worden voor de Zuid-Koreaanse autobouwer. Al in 2020 konden we een idee krijgen van de auto met de Hyundai Prophecy concept. Die deed onwillekeurig wat denken aan combinatie tussen een Tesla en Porsche Taycan. Je kunt het erger treffen.

Ioniq 6

De afgelopen dagen is er al een heuse teaser-campagne geworden. Ja, dat is tegenwoordig gewoon een ding natuurlijk. Het eerste wat ons opvalt: de vierkante lampjes zijn terug! Dat is zo’n goed gevonden stijlelement. Het geeft duidelijk aan dat je met een elektrische Hyundai te maken hebt. Daarbij is het een tikkeltje retro, zonder dat ’t camp wordt. Erg knap om anno 2022 met zo’n herkenbaar detail op de proppen te komen.

De vierkantjes zien we ook terug op de voorbmper en onderaan in de koplampen. Is er ook slecht nieuws? Nog altijd lijkt het beetje een Taycan-kopie te worden. Hopelijk zitten wij er compleet naast, trouwens.

Wielen

Oh, een beetje jammer van de wielen. Het is weleens erger geweest op elektrische auto’s, maar waarom zijn er nauwelijks EV’s met fraaie wielen? Dat kan niet alleen ‘vanwege de efficiency’ zijn. Efficiency-koning Tesla heeft toevallig heel erg fraaie wielen voor de Model 3 en Model S optioneel leverbaar.

Dan rest nog de introductie Daar heeft Arena EV meer informatie over. Morgen gaat Hyundai het digitale doek trekken van de Ioniq 6. Dik twee weken later zal de sportieve EV zijn publieksdebuut maken op de Busan Motor Show.

Meer lezen? Dit zijn 11 bizarre en recente elektrische concepts!