Verstappen: “Red Bull zou domineren met Mercedes-motoren”

Zit niet te dromen jongen..

In aanloop naar het nieuwe seizoen klinken de eerste dreigementen alweer luid en duidelijk. Red Bull is niet de minste om haar mening al schreeuwend de wereld in te helpen en die werkwijze houdt ze stevig vast in 2018. In de meest recente episode is het Max Verstappen die de vijand alvast een beetje zweet op het voorhoofd wil bezorgen.

Volgens verschillende geruchten heeft Red Bull een ijzersterke winter achter de rug, waardoor ze denken eindelijk weer eens competitief te kunnen zijn vanaf het begin van het seizoen. Een welkome verandering, wanneer dit ook daadwerkelijk klopt. Red Bull presteerde de laatste jaren altijd enorm goed aan het einde, maar kwam het eerste aantal races veelal niet uit de verf. Een goede seizoensstart is dan ook noodzakelijk, willen ze wederom mee kunnen vechten om de hoofdprijs.

“But you’ve seen that the team can turn things around very quickly. Of course, by then your season is already lost, but it does give you confidence for the future that it can go in the right direction.”

Verstappen zelf benadrukt tegenover Autosport in ieder geval dat hij overtuigd is dat zijn team komend jaar van meet af mee kan strijden om het eremetaal. Volgens Max heeft Red Bull een reëele kans op de eindzege wanneer ze gebruik maken van de deskundigheid die ze de afgelopen jaren vertoonden in de latere fases van het jaar. Daarbij zou Max het enorm waarderen als Renault haar zaakjes dit jaar op orde heeft en een krachtbron produceert die zich kan meten aan die van Ferrari en Mercedes. Hij besluit zijn verhaal met een hoopvolle gedachte: